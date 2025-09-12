遠傳預購開紅盤！iPhone 17系列限量預購30分鐘完售
遠傳（4904）iPhone 17 系列限量預購開紅盤，遠傳限量預購活動 12 日晚間 8 點在網路門市開跑，一上線即掀起搶購熱潮，短短 30 分鐘內全面售罄。
遠傳宣布，追加限量預購數量，即刻開放 iPhone 17 Pro Max、iPhone 17 Pro、iPhone 17與 iPhone Air四款機型，讓果粉都能買到心儀的新機。
遠傳表示，凡於遠傳申辦，即享最高 2,500 元回饋、新機搭配指定方案入手價最低 0 元起等超值優惠，數量有限，想要第一批體驗 iPhone 17 別錯過遠傳網路門市預購活動。遠傳提醒，預購活動採限量供應，首批到貨時間將依原廠供貨及宅配進度為準。
遠傳指出，即日起至9月14日晚間11點59分止，於遠傳網路門市完成新申辦、攜碼或續約 iPhone 17 系列或 iPhone Air，最高可享 2,500 元回饋。好康包括申辦即送迷你行動電源（市價 1,090元）、悠遊付滿額回饋 1,500 元（限量，先搶先贏），再搭配遠傳 friDay 聯名卡購機，最高享 8% 回饋；VIP 續約客戶再享最高 5,000元 折扣。
此外，遠傳表示，預購期間申辦指定 5G 資費方案，再送數位服務最高3個月免費，包括遠傳 friDay 影音暢看2個月、Spotify Premium 首訂3個月、防駭心守護3個月，集結影音、音樂與資安多重服務，一次打造完整智慧生活體驗。
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言