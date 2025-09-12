快訊

財神爺降臨！大樂透頭獎3.15億元1注中獎 獎落「這縣市」

凌晨零時動工！民團抗議拆公館圓環 群眾走讀突殺入車陣

聽新聞
0:00 / 0:00

遠傳預購開紅盤！iPhone 17系列限量預購30分鐘完售

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
遠傳iPhone 17系列限量預購開紅盤，遠傳限量預購活動12日晚間8點在網路門市開跑，一上線即掀起搶購熱潮，短短30分鐘內全面售罄。（美聯社）
遠傳iPhone 17系列限量預購開紅盤，遠傳限量預購活動12日晚間8點在網路門市開跑，一上線即掀起搶購熱潮，短短30分鐘內全面售罄。（美聯社）

遠傳（4904）iPhone 17 系列限量預購開紅盤，遠傳限量預購活動 12 日晚間 8 點在網路門市開跑，一上線即掀起搶購熱潮，短短 30 分鐘內全面售罄。

遠傳宣布，追加限量預購數量，即刻開放 iPhone 17 Pro Max、iPhone 17 Pro、iPhone 17與 iPhone Air四款機型，讓果粉都能買到心儀的新機。

遠傳表示，凡於遠傳申辦，即享最高 2,500 元回饋、新機搭配指定方案入手價最低 0 元起等超值優惠，數量有限，想要第一批體驗 iPhone 17 別錯過遠傳網路門市預購活動。遠傳提醒，預購活動採限量供應，首批到貨時間將依原廠供貨及宅配進度為準。

遠傳指出，即日起至9月14日晚間11點59分止，於遠傳網路門市完成新申辦、攜碼或續約 iPhone 17 系列或 iPhone Air，最高可享 2,500 元回饋。好康包括申辦即送迷你行動電源（市價 1,090元）、悠遊付滿額回饋 1,500 元（限量，先搶先贏），再搭配遠傳 friDay 聯名卡購機，最高享 8% 回饋；VIP 續約客戶再享最高 5,000元 折扣。

此外，遠傳表示，預購期間申辦指定 5G 資費方案，再送數位服務最高3個月免費，包括遠傳 friDay 影音暢看2個月、Spotify Premium 首訂3個月、防駭心守護3個月，集結影音、音樂與資安多重服務，一次打造完整智慧生活體驗。

遠傳 iPhone

延伸閱讀

全電商今晚8點訂得到iPhone 17全系列 全支付結帳最高回饋3,500元

Joeman進化輾壓iPhone 17！「變化太大」連AI都認不出

歐陽靖拿iPhone 16 Pro「要換17 Pro嗎」 網友一面倒給答案

「加班到飛起」鄭州富士康iPhone 17產線近全滿 20萬人兩班制趕工

相關新聞

蘋果官網iPhone 17開跑 iPhone 17 Pro Max最搶手、得等近一個月

蘋果官網iPhone 17系列手機與iPhone Air預購準時在9月12日晚上8點準時開放，預購開跑一個小時後，iPh...

遠傳預購開紅盤！iPhone 17系列限量預購30分鐘完售

遠傳（4904）iPhone 17 系列限量預購開紅盤，遠傳限量預購活動 12 日晚間 8 點在網路門市開跑，一上線即掀...

張榕容華麗飄逸 與林辰唏、李翊君母女賞Jasmine Galleria十周年大秀

美國頂級訂製禮服品牌Jasmine Galleria今（9月12）日在台北文華東方酒店舉辦台北十周年大秀，是回到10年前...

燦坤iPhone 17系列與iPhone Air線上預購3分鐘完售 預購王是這款

3C通路商燦坤（2430）12日晚間8時在其線上購物網站開放iPhone 17系列與iPhone Air新機預購活動，開...

關渡學x九州「糸島免疫村」 陳亮恭：攜手產學研合作 開創城市再造

「糸島免疫村（Itoshima Immune Village）」是日本九州大學於新冠疫後推動的計畫，透過跨學科實證研究，...

關渡學熊本落地推展 台積電駐日員工與菊陽町高齡居民同享成果

由台積電慈善基金會、台北市立關渡醫院與陽明交通大學所共同推動的「關渡學熊本落地推展」計畫，自今年四月簽約後，熊本大學便積...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。