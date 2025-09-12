遠傳預購開紅盤！iPhone 17系列限量預購30分鐘完售

遠傳（4904）iPhone 17 系列限量預購開紅盤，遠傳限量預購活動 12 日晚間 8 點在網路門市開跑，一上線即掀起搶購熱潮，短短 30 分鐘內全面售罄。

遠傳宣布，追加限量預購數量，即刻開放 iPhone 17 Pro Max、iPhone 17 Pro、iPhone 17與 iPhone Air四款機型，讓果粉都能買到心儀的新機。

遠傳表示，凡於遠傳申辦，即享最高 2,500 元回饋、新機搭配指定方案入手價最低 0 元起等超值優惠，數量有限，想要第一批體驗 iPhone 17 別錯過遠傳網路門市預購活動。遠傳提醒，預購活動採限量供應，首批到貨時間將依原廠供貨及宅配進度為準。

遠傳指出，即日起至9月14日晚間11點59分止，於遠傳網路門市完成新申辦、攜碼或續約 iPhone 17 系列或 iPhone Air，最高可享 2,500 元回饋。好康包括申辦即送迷你行動電源（市價 1,090元）、悠遊付滿額回饋 1,500 元（限量，先搶先贏），再搭配遠傳 friDay 聯名卡購機，最高享 8% 回饋；VIP 續約客戶再享最高 5,000元 折扣。

此外，遠傳表示，預購期間申辦指定 5G 資費方案，再送數位服務最高3個月免費，包括遠傳 friDay 影音暢看2個月、Spotify Premium 首訂3個月、防駭心守護3個月，集結影音、音樂與資安多重服務，一次打造完整智慧生活體驗。

