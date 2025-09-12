張榕容華麗飄逸 與林辰唏、李翊君母女賞Jasmine Galleria十周年大秀

美國頂級訂製禮服品牌Jasmine Galleria今（9月12）日在台北文華東方酒店舉辦台北十周年大秀，是回到10年前品牌來台的最初起點，共60套禮服聚焦主題「拾光極境Lumière，Le Glamour de Jasmine」，秀場則是受到草間彌生藝術的啟發，打造出無限延伸鏡廳。包括金馬影后張榕容、黃珮琪、林辰唏、李翊君、吳速玲等人都盛裝出席，星光熠熠。

張榕容特地選穿了一身全身包覆琥珀金琉璃珠與小梅花滿版亮片的琥珀金魚尾單肩荷葉禮服，既華麗，還點綴了飄逸的手工鑽飾鴕鳥毛；每次亮相前都會運動瘦身的她這次還因為衣服再度為她改小，心情特別好。從花蓮搬回台北的林辰唏則選穿了一套白色透視蕾絲寬褲套裝，結合柔美蕾絲和帥氣褲裝的造型非常適合她。李翊君母女分別選穿了薰衣草紫披肩短褲禮服和甜美的波浪荷葉短禮服，張棋惠則以薰衣草紫雪紡羽毛連身褲裝展現平時少見的優雅帥氣。

秀場中央大小錯落特別訂製的水晶燈營造華麗氣氛，彷彿將Jasmine Galleria概念店內的經典「鏡廳」，模特兒則在層疊光影間魚貫而出。大秀以黑白兩色禮服揭開序幕，逐漸延伸出個中繽紛的色調，長禮服的流蘇垂墜及晚宴禮服的風華交織出女性的自信與優雅，最後以一系列清新典雅的白色禮服劃上句點。水晶珠粒、蕾絲片花、飄逸羽毛等豐富又精緻的細節，剪裁貼合身型並流露年輕感，讓層次的堆疊顯得浪漫而輕盈、繁複不厚重。 粉紅色花朵刺繡軟紗短禮服。圖／Jasmine Galleria提供 藝人張棋惠出席Jasmine Galleria十周年大秀《拾光極境》。圖／Jasmine Galleria提供 平口水晶圖案刺繡短禮服。圖／Jasmine Galleria提供 Jasmine Galleria十周年大秀《拾光極境》。圖／Jasmine Galleria提供 水藍色立體花朵亮片禮服。圖／Jasmine Galleria提供 走秀現場佈置成水晶燈座裝置藝術 黑色立體花朵馬甲開衩禮服。圖／Jasmine Galleria提供 葉子圖案黑色蛋糕裙禮服。圖／Jasmine Galleria提供 白色花葉蕾絲褲裝。圖／Jasmine Galleria提供 藝人李翊君及王敏淳出席Jasmine Galleria十周年大秀《拾光極境》。圖／Jasmine Galleria提供 金色流蘇羽毛不對稱禮服。圖／Jasmine Galleria提供 實力派演員林辰唏出席Jasmine Galleria十周年大秀《拾光極境》。圖／Jasmine Galleria提供 金馬影后級女演員張榕容出席Jasmine Galleria十周年大秀《拾光極境》。圖／Jasmine Galleria提供 切割線條花朵圖案平口禮服配羽毛披肩。圖／Jasmine Galleria提供 葉片珠繡開衩不對稱禮服。圖／Jasmine Galleria提供 立體花朵百摺長裙不對稱禮服。圖／Jasmine Galleria提供

