燦坤iPhone 17系列與iPhone Air線上預購3分鐘完售 預購王是這款

3C通路商燦坤（2430）12日晚間8時在其線上購物網站開放iPhone 17系列與iPhone Air新機預購活動，開賣不到3分鐘即秒殺完售，燦坤也保證只要在燦坤預購成功， 9月19日開賣日當天保證取貨，同時享有一對一尊榮交機服務，還可透過門市專業人員協助，進行無痛「蘋安無憂轉資料服務」。

燦坤表示，今年的iPhone 17系列與iPhone Air新機，以全配備A19系列晶片、最低256GB起跳存儲為賣點，不僅性能提升，價格上多數商品更維持與去年iPhone 16系列上市時相同的售價，在Pro系列，則提升了相機的性能、散熱機制與電力的續航力，搭配鋁合金一體成型的時尚機身，成為高階用戶關注與青睞的焦點。

燦坤也公布今晚燦坤線上購物網站的預購數據統計，這次新機預購銷售王為頂規旗艦款「iPhone 17 Pro Max」，其中以容量256GB規格最快售磬，主要原因是「iPhone 17 Pro Max」256GB規格既享有高階功能，同時能符合實用性的需求，畢竟多數果粉可能早已有固定的雲端服務，像是iCloud、Google Photos、Dropbox等。

因此，不管是價格或是實用性考量，256GB規格均足以應付日常的照片、影片、APP與遊戲等需求，大幅減少對本機容量的需求，也讓「iPhone 17 Pro Max」256GB規格在今晚脫穎而出，成為今晚燦坤線上購物網站最快完售的暢銷預購王，其中，又以經典的「藏藍色」最受果粉喜愛。

今晚的暢銷色也一如燦坤先前預期，以「藍色系」最具消費者喜愛，像是iPhone 17的「霧藍」色、iPhone 17 Pro的「藏藍」色，以及iPhone Air的「天藍」色，都是今晚最快秒殺的暢銷色系。

加上今年這波iPhone 17系列與iPhone Air新機，尚未受到關稅影響，也讓這波「升級不加價」的銷售策略，鼓舞更多消費者有意願換購新機， 燦坤也樂觀看待今年蘋果秋季發表會的新品，預計可帶動相關業績成長挹注。

燦坤亦貼心提醒果粉，不管鍾愛哪個色系，買新機記得要加購燦坤獨家JustCare行動裝置險（市價3,450元~5,490元），無論是手滑摔壞、輾壓破碎，抑或是泡水故障，甚至是遭竊損失，皆能享有每年最高3次免費維修或付費置換的保障。

燦坤更以「門市實體守護」為經營核心，提供果粉一條龍的貼心服務，從購機的尊榮交機、資料備份轉移服務、燦坤獨家的Just care行動保險裝置，以及配有Apple原廠認證iOS、Mac檢定的優質專員，能一對一提供精緻到位的服務，加上門市提供齊全的配件，還有每月定期於燦坤全台指定門市舉辦教學小教室活動或是講師進階課程，都能幫助果粉深入了解並發揮Apple產品的極致效能，同時延續Apple原廠的經典教育價活動，燦坤更獨享教育價與優惠價併行折抵與獨家舊換新加碼享最高20%回饋折抵金額。

燦坤表示，門市舊換新活動，向來是果粉升級新機的主要推動力之一，根據近一年數據顯示，燦坤Apple系列商品舊換新回收率高達30%，加上燦坤還有強大的售後應援-燦坤X Apple授權維修中心，讓到燦坤買Apple系列商品的會員均獨享維修服務費95折優惠，以最高規格的服務系統，包辦果粉的各式需求，給果粉最貼心的購物體驗。

燦坤也安慰今晚預購日沒搶到的會員朋友也別灰心，下周五9月19日將正式迎來iPhone 17系列與iPhone Air的新機開賣日，喜愛果粉的燦坤會員，敬請把握開賣第一波的限量名額，詳情可參考各門市公告或【燦坤3C】臉書粉絲團為主。 燦坤iPhone 17系列與iPhone Air線上預購3分鐘完售，燦坤公布預購王是iPhone 17 Pro Max 256GB藏藍色。燦坤提供。

商品推薦