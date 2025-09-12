全球智慧醫院台灣13家入榜 衛部：展現國際競爭力

台灣13家醫院入列全球最佳智慧醫院，衛福部今天表示，台灣智慧醫療具國際競爭力，將持續打造相關基礎建設，從統一電子病歷格式、提升資安到推動負責任AI，建構更優質的環境。

根據美國新聞週刊（Newsweek）發布的2026全球350家智慧醫院名單，台灣有13家醫院上榜，比2025年多了5家，在亞洲地區僅次於韓國的17家，台中榮總更躋身百大；日本與新加坡各有10家上榜，美國有103家上榜位居第一，中國大陸與香港、澳門則無醫院進入名單。

數位轉型已是產業進行式，衛生福利部去年10月宣布成立負責任AI執行中心、臨床AI取證驗證中心及AI影響性研究中心，運用AI優化流程、驅動創新。

對於台灣有13家醫院入列全球最佳智慧醫院，衛福部資訊處處長李建璋用「可圈可點」表達心中感佩，他告訴中央社記者，這應歸功於各參加醫院大力投資智慧醫療相關項目，雖然這些投資目前為醫院創造的醫療收入、健保給付等，「幾乎可以說是沒有」，但這正是台灣獨特競爭力，對科技的熱愛與榮譽感不斷創造出好成績。

李建璋表示，可從3個面向觀察這次成績，首先是台灣拿下亞洲第二，僅次於韓國；第2，無論是跟歐美或亞洲其他國家相比，台灣的進步幅度都算最大；第3，用人口數、國家大小等角度來看，台灣是智慧醫院密度最高的國家。

「這些面向都顯示出，台灣在發展智慧醫療具有國際競爭力。」李建璋強調，政府將持續打造完善的智慧醫療基礎建設，關鍵任務之一是統一電子病歷格式，形同智慧醫療的作業系統，現在有30、40套格式、政府角色是訂立全國統一醫學資料標準，當「車同軌、書同文」時，各家醫院就不用重複開發，進而形成生態系。

再者，智慧醫療的本質，是用大量病患資料做推論應用。李建璋指出，一定要有完善的資安，特別是台灣上半年遭受不少來自對岸的攻擊，衛福部透過一系列訓練、補助及公告指南等，協助醫院提升資安能力，才有辦法做智慧醫療。

此外，因應人工智慧在醫療領域快速發展帶來的挑戰與契機，衛福部啟動「負責任AI執行中心」補助計畫，以「安全、透明、可解釋、可監督」為核心價值，結合人工智慧應用的倫理與治理機制，現已補助包括醫學中心、區域醫院與地區醫院等至少10家醫療機構。

李建璋說，隨著生成式AI技術突飛猛進，AI於醫療領域的應用日益多元，如何將其導入得當、管理得當，確保技術真正回應醫療需求與病人權益，政府把這些基礎建設做好，民眾、醫院可安心使用，相信以台灣的能量，明年會有更多進步。

商品推薦