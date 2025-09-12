關渡學熊本落地推展 台積電駐日員工與菊陽町高齡居民同享成果

快訊

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
日本熊本菊陽町高齡居民健康長壽計畫，為關渡醫院推動的健康長壽宜居社區計畫延伸。圖為菊陽町健康長壽計畫參與者參與團體運動課程。圖／陽明交大提供　
台積電慈善基金會、台北市立關渡醫院與陽明交通大學所共同推動的「關渡學熊本落地推展」計畫，自今年四月簽約後，熊本大學便積極與台積電日本廠所在地的菊陽町政府和鄰近地方醫師會合作，熊本大學附設醫院已設有「熊本地區醫療中心」，可廿四小時回應台積電駐外員工需求；菊陽町高齡居民也開始參加居民健康長壽計畫。

台北市立關渡醫院院長陳亮恭與台積電慈善基金會工作人員，於九月十一日造訪熊本大學，由副校長富澤一仁率領該校與菊陽町工作人員十餘名共同討論，針對台積電日本廠員工的健康照護需求，以及如何照顧熊本高齡居民健康長壽，陸續開展具體落地實踐。

針對台積電日本廠員工的健康照護需求，富澤指出，熊本大學附設醫院已對菊陽町鄰近醫師會及醫療院所進行相關調查，發現鄰近區域51家醫療機構，僅28%可接受外國人就診，熊本市有113家醫療院所，則有50%可接受外國人就診。但醫療機構均表 ，語言溝通障礙影響推動，雖有翻譯軟體，但仍有實際困難。

針對緊急醫療，菊陽町境內大多數醫療院所提供的緊急醫療科別有限，但熊本大學附設醫院針對外籍病患就醫的需求，已經設有「熊本地區醫療中心」，可廿四小時回應台積電駐外員工的需求，如需要重症醫療，可透過綠色通道直接轉至熊本大學附設醫院就醫。

台積電日本廠設有員工健康中心，針對員工與家屬提供諮詢與轉介，並設計指引手冊，將在日就醫流程、常見就醫的日語詞彙以及合作醫療院所，進行彙整，目前平均每月約十人需要健康中心諮詢轉介服務；台積電日本廠的健康中心也與熊本大學建構的網絡密切合作，以期提供駐日員工與家屬的完整健康照護支持。

菊陽町高齡居民健康長壽計畫，由熊本大學教授山縣和也負責，此計畫為關渡醫院推動的健康長壽宜居社區計畫延伸。今年四月開始，菊陽町公所邀請高齡民眾參與，寄送信件7023封，有3829位居民回信，139人明確表達參與意願。

陳亮恭指出，在評估各項疾病與健康狀控後，初期共有50人進入健康長壽計畫，接受為期一年的多元健康介入，包括認知訓練、運動、飲食指導與健康講座課程等，熊本大學與菊陽町公所工作人員約廿人共同執行。

陳亮恭也指出，原本計畫預計收案100人，整體收案狀況似乎不如預期。他分享，台灣透過社區活動與講座或鄰里間的轉介進行收案，收案狀況比起菊陽町理想。菊陽町公所人員表示，未來會參考台灣模式，邀請更多高齡民眾參加，也會在地區特定節慶與活動時，持續推展健康長壽計畫，相信能再持續提升服務量。

台積電慈善基金會先前致贈華碩手持式超音波設備，熊本大學附設醫院在醫院院長的指示下，目前全數撥予腸胃科病房，也獲得醫療團隊廣泛使用。陳亮恭進一步指出，菊陽町的健康長壽計畫也可使用手持式超音波，進行肌肉品質評估，結合人工智慧演算法，追蹤個案在介入後肌肉品質的變化。

負責菊陽町高齡居民健康長壽計畫的教授山縣十分關注並詢問，目前日本尚未使用這種的方法進行肌肉品質評估，希望了解台灣推動狀況。陳亮恭指出，台積電與台積電慈善基金會規畫捐贈一批手持式超音波給台北榮總、高雄榮總及關渡醫院，除了臨床醫療使用，也規畫建立骨骼肌的超音波檢測影像資料庫，有助於未來人工智慧演算法的建立，歡迎熊本大學的個案共同加入。

陳亮恭進一步指出，在台北榮總院長陳威明指示之下，北榮所屬分院均將關渡模式在其所在地社區推廣，宜蘭蘇澳與員山分院也仿效，建置「員榮學苑」，並獲台積電慈善基金會支持，針對偏鄉所需的行動視力健康服務，提供手持式檢查設備支持。關渡學的精神，便是在推動健康長壽社區的過程中，依照個別社區的需求，再進行延伸，依照社區屬性發展共同的目標。

日本熊本菊陽町高齡居民健康長壽計畫，為關渡醫院推動的健康長壽宜居社區計畫延伸。圖為菊陽町健康長壽計畫參與者以數位平板進行認知檢測。圖／陽明交大提供　
熊本大學副校長富澤一仁、教授山縣和也、熊本大學附設醫院與菊陽町公所團隊與台北市立關渡醫院院長陳亮恭、台積電慈善基金會工作人員，討論「關渡學熊本落地推展」計畫。圖／陽明交大提供　
熊本 台積電 陳亮恭

