買車第一步先選色？網友熱議最夯汽車顏色TOP6

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「汽車顏色」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的六大汽車顏色排名。

在選購愛車時，除了性能與品牌，汽車的外觀顏色往往也是影響購買決策的關鍵因素。有些人偏愛低調耐看的保守色，有些人則鍾情於吸睛亮眼的色系。本次我們整理出網路聲量前六名的「汽車顏色」，一起來看看哪些顏色最受歡迎、又有哪些意見分歧的聲音吧！

「白色」耐看又抗熱成首選？「黑色」低調奢華展現高級感

▲ 網友熱議TOP6汽車顏色網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網友針對「汽車顏色」的討論，可以發現排名第一的「白色」幾乎是網友公認的「安全牌」，許多車主表示「白色不僅耐看，也比較不吸熱，特別適合台灣這種炎熱氣候」，再加上白色車款在二手市場的接受度也高，因此多年來始終穩居熱門車色之首。不過，也有網友苦笑直呼「白色車遇到下雨天就像眼妝哭花一樣」，引起許多人共鳴「真的很難顧，常常要洗車、打蠟，超累！」。

至於第二名的「黑色」，則吸引不少重視質感、喜歡低調奢華風格的消費者購買，便有車主表示，黑色車在洗車後光澤明顯，整體造型沉穩又不失氣勢；但也有部分網友提醒「黑車在晚上不顯眼，開起來其實有些危險」，顯示安全性也是購車考量的面向之一。

「灰色」與「銀色」也受到不少車主青睞，網友指出，這兩種顏色既不會太搶眼也不會太沉重，且車子有髒汙也不容易看出，「適合懶得常洗車的人」，如有民眾便誠實分享「就是因為懶得洗車才買銀色，有時抹布擦一擦就行了」；還有網友自豪地表示自己將車包膜成水泥灰，認為這種顏色「低調卻耀眼，像是成熟又簡單的人」。

除了上述偏保守色系的車子，亮眼的「藍色」與「紅色」也有一票死忠支持者，有網友評價藍色系車輛「像海洋或夜晚，穩定又有權威感」；也有紅色車車主打趣說道「只是想讓路上多點顏色，不然都是黑、白、灰，看了很鬱悶」、「紅色比較顯眼，比較不會被撞！」。

從網友的討論中可看出，車色的選擇反映了不同的需求與喜好，有人追求外觀的獨特吸睛，有人則更關心安全性或轉售價值。在挑選愛車時，不妨多花一點心思，找到兼顧實用與個性的理想車色吧！





調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「汽車顏色」相關討論則數。

觀測期間：2025/05/06~2025/08/06，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

