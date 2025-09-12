霹靂布袋戲「葉小釵」變身丸莊醬油代言人！「正道三部曲」跨界實演

台灣跨界聯名再添一趣！同樣來自於雲林的百年釀造品牌丸莊醬油與百年藝術技藝霹靂布袋戲再度攜手，繼2020年素還真、2023年一頁書之後，於2025年迎來正道豪俠「葉小釵」，推出第三支英雄聯名鉅作「丸莊霹靂葉小釵醬油」。雙百雙強三度攜手，至此，完整勾勒「正道三部曲」跨界版圖，即日起限定限量通路上市。

「丸莊霹靂葉小釵醬油」嚴選台灣契種黑豆，以獨門菌種及世界文化資產「甕式醬油」釀造專業技術，經180天古法手工純釀出黑豆醬油，並與純黃豆全豆純釀的黃豆醬油，以黃金比例結合，「黑、黃雙豆」純釀迥然不同的風味，創造出醬味濃郁甘甜。此外，每款醬油的瓶身及外盒包裝設計皆以葉小釵人物形象為主，獨一無二的標誌性視覺倍添話題。

「丸莊霹靂葉小釵醬油」售價300元，首波僅於靂靂快閃店誠品生活西門限購，限量150瓶；後續預計10月中旬於相關通路上架販售，限量2,000瓶。此外，同步推出集合素還真、一頁書及葉小釵的「丸莊霹靂正道三台柱醬油」套組，售價900元，預購價688元，於丸莊官網獨家預購，限量1,000套，兩組以上享免運，相關訊息詳見丸莊官網。 繼2020年素還真、2023年一頁書之後，於 2025年迎來正道豪俠「葉小釵」，推出第三支英雄聯名鉅作「丸莊霹靂葉小釵醬油」。（左起）霹靂國際多媒體品牌總監黃政嘉、丸莊醬油莊英堯、丸莊醬油副總經理莊偉中。圖/丸莊醬油提供 丸莊醬油Ｘ霹靂布袋戲「正道三台柱」跨界合作。圖/丸莊醬油提供 最新品「丸莊霹靂葉小釵醬油」。圖/丸莊醬油提供 霹靂布袋戲「正道三台柱」跨界，成為丸莊醬油最佳代言。圖/丸莊醬油提供

