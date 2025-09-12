果粉注意！全盈+PAY 購新機滿額送全家購物金

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

蘋果iPhone 17全系列機型預計將於台灣時間9月12日晚間8點開放全球預購，全盈+PAY聯手PChome 24h購物，9月12日-30日於PChome 24h購物的Apple產品旗艦館使用全盈+PAY消費滿999元並完成登錄，就送全家購物金50元，限量200名；另外在9月30日前，於遠傳friDay購物使用全盈+PAY消費滿額，最高可享165萬全家Fa點回饋，指定電商滿額再贈150元全盈儲值金。

除了新機上市的電商優惠，全盈+PAY歡慶開學更準備多樣夏末回饋涵蓋超商通路、百貨、電商、生活保健等多樣消費場景。同時，全盈+PAY首次合作美麗華百樂園秋季慢活購物節，即日起至10月1日，於美麗華百樂園使用全盈+PAY付款，單筆消費不限金額就享7%全盈儲值金回饋等。

此外，9月30日前，於實體通路支援TWQR掃碼支付商家，使用全盈+PAY單筆消費滿600元(含)以上，贈18,000全家Fa點，每一全盈用戶最高可享回饋54,000全家Fa點。另即日起，9月每周五、六、日三天，於全家實體門市使用全盈+PAY購買飲料冰品單筆滿300元立折30元(可累計)，單筆交易最高可折120元。9月30日前，於大樹藥局(實體門市)，使用全盈+PAY單筆消費滿300元(含)以上，贈12,000全家Fa點。

