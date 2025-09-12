果粉快衝！iPhone 17今晚開搶 全電商最高省3,500元

迎接果粉最期待的全新 iPhone 17系列，全聯的電商「全電商」摩拳擦掌，繼日前大動作宣布正式取得Apple官方授權通路資格後，今天加碼公布「買 iPhone 17系列最省攻略」。只要把握9月12日晚間8點至9點「黃金一小時」，綁定全支付下單，滿額最高可享3,500元回饋，再搭配福利點數最高折抵90%訂單金額，連平日累積的「買菜金」都能派上用場，是果粉入手新機的最佳時機。

在全聯全電商預購 iPhone 17系列，使用全支付結帳，滿20,000元贈10,000福利點及500全點（等同於現金1,500元），滿30,000元贈20,000福利點及500全點（等同於現金2,500元），滿40,000元贈25,000福利點及500全點（等同於現金3,000元），其中500全點限量800名，下單手速要快！若再把握9月12日晚間8點至9點，綁定全支付下單，再加碼贈5,000福利點（不限量）；換句話說，果粉只要在黃金一小時內綁定全支付搶先下單（前800名），買40,000元以上機型，最高可現省3,500元。

同時，使用PX Pay結帳購買 iPhone 17系列也有專屬優惠，單筆滿20,000元即贈10,000福利點（等同於現金1,000元），各門檻優惠不累贈，每一會員卡限回饋一次。全電商表示，本次與Apple展開正式經銷合作，除了會員滿額送福利點與限時、限量的全點好康外，更開放福利點最高折抵90%訂單金額，誠意滿滿，就是要讓果粉用最划算的方式輕鬆換新機。

