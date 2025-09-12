9月上新菜！米其林二星「渥達尼斯磨坊」Ｘ王策VWI精品咖啡
從西班牙遠渡重洋而來的「Molino de Urdániz 渥達尼斯磨坊」，自2023年起連續3年摘星，並於今年再次蟬聯米其林二星。9月推出4道新作，詮釋四季流轉的滋味。
此外，即日起至明年2月28日，慕舍酒店另將攜手WBrC世界盃沖煮大賽冠軍王策的咖啡品牌「VWI by CHADWANG」，於指定房型提供「VWI精品咖啡濾泡包」每季限定三款風味；在渥達尼斯磨坊早餐與餐後飲品，也提供來自衣索比亞日曬的「VWI Seasonal Blend 日常咖啡豆 #74158」，搭配VWI二代拿鐵杯與三代美式杯，體驗星級餐點與精品咖啡的感官饗宴。
渥達尼斯磨坊新作之「漣漪」，將大海的清澈氣息凝聚於此，幻化成一枚枚圓潤而靜止的浪花，盛裝海洋與大地的綠意，佐以澎湖海葡萄並輕淋以台灣酪梨為主軸的香草醬及新鮮香料製成的香料綠油奶醬，口感醇潤而清新。
「映霞」則由晶瑩的胭脂蝦浸潤海潮氣息，佐以番茄的清透酸香、泰國檸檬葉與松葉蟹原汁泡泡的輕盈，再添魚子醬與蝦頭精華，綴以馬鬱蘭苗為結尾，描繪海洋的純粹。
「豚隱」為慢火燉煮的脫骨豬前蹄，入口即化，薄片輕盈承載黑啤酒、蘋果醋、蜂蜜及薑醋醬，搭配在地文蛤的海味與風乾培根的酥脆，展現山海交融的自然精髓。
甘露 (甜點) 則以森林中的泉露為意境，外圍以甘草製成的冰淇淋，包裹著自製洋甘菊果露，並於上方以季節花瓣點綴，彷若晨曦般清新的沁涼甜點。
Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊
專線：02-2500-6832
內容：午間限定經典套餐3,980元+10% （含8道料理），午晚間適用的主廚套餐 5,680元+10% （含12道料理）
餐酒搭：5杯餐酒1,980元+10%，7杯餐酒2,580元+10%，無酒精餐酒4杯1280+10%
線上訂位：https://reurl.cc/qYoAGN
【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
