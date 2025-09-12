這三家旭集下午餐升級「雪蟹腳無限吃」 再加碼 A5和牛、鮑魚限定料理

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
9月30日前，平日與假日下午餐時段，消費者可於旭集台北三間門市無限享用雪蟹腳。饗賓集團／提供
9月30日前，平日與假日下午餐時段，消費者可於旭集台北三間門市無限享用雪蟹腳。饗賓集團／提供

秋天正值品蟹好時節，饗賓集團旗下頂級日式Buffet「旭集 和食集錦」，於9月15日起於台北三間門市（信義店、天母店及微風店）推出期間限定料理，為饕客打造秋日味蕾饗宴。9月30日前，平日與假日下午餐時段升級供應，消費者可於三間門市無限享用雪蟹腳，盡情體驗經典海味。同時，三店亦同步推出五道台北限定料理，於9月15日起至10月31日止，主廚嚴選日本A5和牛、鮮嫩鮑魚與雪蟹等高級食材，讓饕客在秋季享受頂級美饌。

食欲之秋，為滿足食家饕客吃蟹欲望，旭集台北信義店、台北天母店及台北微風店三間門市，9月30日前於平假日下午餐升級供應，任何餐期皆有雪蟹腳無限享用。不只有無限自取的雪蟹腳，於9月15日起至10月31日止，台北旭集三間門市也端出兩道秋蟹美饌，全餐期供應的〈蟹膏蟹肉鮭卵手捲〉，以現烤海苔包裹著肥美的雪蟹肉，搭配濃郁蟹膏與爽脆美生菜，入口隨著鮭魚卵爆開，散發濃濃海味，淋漓盡致地展現大海精華。

另一道蟹料理〈香穗雪蟹茶巾揚〉也是全餐期供應，小巧玲瓏的〈香穗雪蟹茶巾揚〉剛入口，即可聽到「咔滋」脆口聲，趁著剛起鍋時一口咬下，是道要小心「爆漿」的美味料理。外酥內軟的祕訣是外層以千層豆皮包覆，內餡除了雪蟹，還加入龍蝦沙拉、酪梨、馬鈴薯泥及奶油玉米醬，下鍋炸至金黃，外表金黃酥脆、內裡滑順香甜，讓人驚喜。

秋天是鮑魚肥美的季節，旭集台北三間門市限定美饌除了蟹料理，也在旨燒區精準掌握鐵板火候，推出〈嫩煎鮑魚佐蕈菇奶油醬〉，主廚以高溫鐵板現煎帶殼鮑魚，先將飽滿厚實的鮑魚煎至表層些微酥香，接著在盤中劃上蕈菇奶油白醬，再佐以昆布鹽及新鮮蘆筍，入口鮑魚肉質彈牙鮮嫩，甘甜鹹鮮交織。

除了極致海味，旭集也以A5和牛呈獻台北限定美味，午晚餐期間供應的〈炙饌松露A5和牛卷〉，是利用鐵板煎炙讓和牛香氣提升，再將爽脆鮮蔬一起捲入，和牛油脂與爽口蔬果相互平衡下，點上松露醬，口感富有層次與深度。另一道也以A5和牛為主角的〈極上A5和牛壽喜燒〉，則在汁煮區熱氣蒸騰、香氣四溢，嫩滑和牛沾附著金黃蛋液，往下一探，Q彈的讚歧烏龍麵吸附了和牛的濃厚旨味，入口滑順香甜。

旭集

