中華電信公布iPhone 17新機首賣活動優惠！9月15日上午10點開放登記

中華電信宣布「iPhone 17新機首賣會」將於9月19日於台北東區服務中心舉辦，為感謝忠實果粉長期支持，今年新機首賣活動首度擴大全台果粉線上登記享優惠；果粉於活動時間登入指定網址完成「登記抽購物金」、「台北現場首賣會」（擇一）線上登記，就有機會獲得iPhone新機3,600元購物金（含2,000元購機折價及Hami Point 1,600點，共360名）與Hami Point 17,000點（共20名）；登記參與「台北現場首賣會」並抽中的果粉，當天完成報到還可參加現場加碼抽驚喜好禮。線上登記網址為https://pdpn.cht.com.tw/apple/iphone2025-sale/index.html。

「中華電信iPhone 17新機首賣線上登記」活動將於9月15日上午10點開放登記至下午2點截止，登記截止後將先抽出iPhone新機3,600元購物金「台北現場首賣會」80名中獎者與「登記抽購物金」280名中獎者；Hami Point 17,000點則將於9月19日「台北現場首賣會」當天抽出，凡參與線上登記活動者皆有機會再獲獎。上述獎項中華電信後續將以簡訊及客服專人通知中獎。

線上登記活動中獎者只要於11月30日前至中華電信門市購買iPhone 17全系列與iPhone Air新機任一款，無論新申辦、攜碼、續約精采5G購機資費方案任何租期，即可兌換iPhone新機3,600元購物金（含2,000元購機折價及Hami Point 1,600點）與Hami Point 17,000點。

iPhone 17全系列與iPhone Air新機全面升級，中華電信9月19日上午8點起正式開賣。iPhone 17配備創新的Center Stage前置相機，支援更進化自拍功能、具備6.3 吋Super Retina XDR顯示器支援 ProMotion以及 A19晶片，效能更升級，提供黑色、薰衣草紫色、霧藍色、鼠尾草綠色與白色；Apple全新推出的iPhone Air，是歷來最纖薄的專業效能iPhone，搭載前後全新相機系統及絕佳的全天電池續航力，並為Apple首款純eSIM機型、提供太空黑色、雲白色、淺金色和天藍色。iPhone 17 Pro系列旗艦機型，搭載A19 Pro晶片與鋁金屬一體成型，效能全面升級，提供銀色、宇宙橙色、藏藍色。

中華電信將於9月19日上午8點起於全台指定服務據點及網路門市同步銷售iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max及Apple Watch Series 11、Apple Watch SE 3、Apple Watch Ultra 3，一次滿足果粉擁有iPhone新機與新錶的需求。

●附註：詳細活動內容以官網、活動網頁公告為準。 中華電信將於9月19日上午8點起於全台指定服務據點及網路門市同步銷售iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max。圖／翻攝自Apple官網

