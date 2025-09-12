快訊

他見iPhone 17最貴破7萬「都誰在買？」 網曝2種人會有需要

美突擊現代汽車廠 暴露貿易和移民法規間的巨大差距

聽新聞
0:00 / 0:00

11月30日前限定！蟬聯8年米其林三星「頤宮」推秋蟹饗宴

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
油鹽焗處女蟳。圖/君品酒店提供
油鹽焗處女蟳。圖/君品酒店提供

秋蟹正當時，全台唯一連續8年榮獲《台灣米其林指南》三星殊榮的君品酒店「頤宮」中餐廳，即日起至11月30日推出「星饌秋蟹饗宴」。行政主廚陳偉強嚴選產地直送的「沙母」、「沙公」、「處女蟳」，以及重量級加拿大「黃金蟹」，以深厚粵菜造詣與創新巧思，細膩演繹當令極鮮。

今年「頤宮」中餐廳共推出7道經典粵式蟹餚，其中，主廚創作的「古法焗蟹蓋」，嚴選肉質飽滿的沙公，蒸熟後將蟹肉細心拆絲，拌入洋蔥、培根與蘑菇，調和成綿密的蟹肉餡再釀入蟹蓋，覆上麵包粉焗烤至金黃。內餡鮮嫩彈牙，蟹香濃郁且層次飽滿，令人回味無窮。

「沙母粉絲煲」則是選用有濃郁蟹黃及蟹膏的沙母入鍋油淋後，放入高湯煨煮，讓粉絲吸滿美蟹精華鮮味，口感滑潤Q彈。「薑蔥焗沙母」以薑蔥爆香，再拌炒蟹黃飽滿的沙母，注入雞高湯慢火煨煮，薑蔥芳香襯托蟹肉鮮甜，展現細膩溫潤的層次。「沙母糯米飯」嚴選蟹黃飽滿的大沙母與宜蘭稻鴨糯米，佐玉米全雞高湯細火煨炒，米粒飽吸蟹黃精華，粒粒分明、香氣濃郁，盡顯秋蟹奢華滋味。

廣式經典「避風塘炒沙公」，以蒜酥、乾辣椒和特製 XO 醬爆炒，蟹肉厚實鮮美，外殼裹滿辛香鹹辣。「油鹽焗處女蟳」特別加入丁香與八角提味，蟹肉細緻鮮甜、蟹膏油潤飽滿，尾韻更添馨香。「花雕酒蛋白蒸黃金蟹」則引進重達一公斤以上的加拿大黃金蟹，襯以蛋白與牛奶增加滑順口感，再以陳年花雕酒蒸蟹，並加入雞高湯、蛋黃拌勻回淋，蒸蛋細膩滑嫩，海味與酒韻交織出迷人風味。

為確保上桌的最佳鮮度，「沙公」、「沙母」需提前3天預訂，「處女蟳」需4天前預訂，「黃金蟹」則需提前7天。即日起至11月30日於頤宮中餐廳限時供應。洽詢電話：02-2181-9985、02-2181-9986。

花雕酒蛋白蒸黃金蟹。圖/君品酒店提供
花雕酒蛋白蒸黃金蟹。圖/君品酒店提供
薑蔥焗沙母。圖/君品酒店提供
薑蔥焗沙母。圖/君品酒店提供
沙母粉絲煲。圖/君品酒店提供j
沙母粉絲煲。圖/君品酒店提供j
古法焗蟹蓋。圖/君品酒店提供
古法焗蟹蓋。圖/君品酒店提供
避風塘沙公。圖/君品酒店提供
避風塘沙公。圖/君品酒店提供

黃金 沙公 餐廳

延伸閱讀

泡麵的液態湯包先放、後放味道有差！日大廠揭密：為了忠實還原美味

李彩玟救火太成功！甜吻潤娥「親出驚人高收視」

涮乃葉「不限時吃到飽」開到年底！最強「狂涮5小時」入場時間要注意 這些門市「現做壽司、DIY鬆餅」任你吃

千葉火鍋「哈根達斯吃到飽」來了！9月新訊一次看 肥美秋蟹任你吃 全台獨家「鮑魚吃到飽」只在這家

相關新聞

全電商今晚8點訂得到iPhone 17全系列 全支付結帳最高回饋3,500元

iPhone 17新機即將開放預購，全聯「全電商」宣布今年正式取得Apple官方授權經銷資格，成為最新iPhone首波合...

這三家旭集下午餐升級「雪蟹腳無限吃」 再加碼 A5和牛、鮑魚限定料理

秋天正值品蟹好時節，饗賓集團旗下頂級日式Buffet「旭集 和食集錦」，於9月15日起於台北三間門市（信義店、天母店及微...

中華電信公布iPhone 17新機首賣活動優惠！9月15日上午10點開放登記

中華電信宣布「iPhone 17新機首賣會」將於9月19日於台北東區服務中心舉辦，為感謝忠實果粉長期支持，今年新機首賣活...

11月30日前限定！蟬聯8年米其林三星「頤宮」推秋蟹饗宴

秋蟹正當時，全台唯一連續8年榮獲《台灣米其林指南》三星殊榮的君品酒店「頤宮」中餐廳，即日起至11月30日推出「星饌秋蟹饗...

煙火、音樂祭救國旅？ Cheap：只會讓房價更貴 問題不在撒幣

為救國旅盼能提高住宿率，交通部長陳世凱昨天接受電台專訪時說，已請觀光署規畫夜間大型活動，如煙火或以月亮為主題的音樂祭等，...

CHANCE de CHANEL 香奈兒全新高級珠寶 將最大化的幸運符碼隨身攜帶

香奈兒（CHANEL）高級珠寶推出「CHANCE de CHANEL」高級珠寶系列，以嘉柏麗香奈兒（Gabrielle ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。