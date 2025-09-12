11月30日前限定！蟬聯8年米其林三星「頤宮」推秋蟹饗宴

秋蟹正當時，全台唯一連續8年榮獲《台灣米其林指南》三星殊榮的君品酒店「頤宮」中餐廳，即日起至11月30日推出「星饌秋蟹饗宴」。行政主廚陳偉強嚴選產地直送的「沙母」、「沙公」、「處女蟳」，以及重量級加拿大「黃金蟹」，以深厚粵菜造詣與創新巧思，細膩演繹當令極鮮。

今年「頤宮」中餐廳共推出7道經典粵式蟹餚，其中，主廚創作的「古法焗蟹蓋」，嚴選肉質飽滿的沙公，蒸熟後將蟹肉細心拆絲，拌入洋蔥、培根與蘑菇，調和成綿密的蟹肉餡再釀入蟹蓋，覆上麵包粉焗烤至金黃。內餡鮮嫩彈牙，蟹香濃郁且層次飽滿，令人回味無窮。

「沙母粉絲煲」則是選用有濃郁蟹黃及蟹膏的沙母入鍋油淋後，放入高湯煨煮，讓粉絲吸滿美蟹精華鮮味，口感滑潤Q彈。「薑蔥焗沙母」以薑蔥爆香，再拌炒蟹黃飽滿的沙母，注入雞高湯慢火煨煮，薑蔥芳香襯托蟹肉鮮甜，展現細膩溫潤的層次。「沙母糯米飯」嚴選蟹黃飽滿的大沙母與宜蘭稻鴨糯米，佐玉米全雞高湯細火煨炒，米粒飽吸蟹黃精華，粒粒分明、香氣濃郁，盡顯秋蟹奢華滋味。

廣式經典「避風塘炒沙公」，以蒜酥、乾辣椒和特製 XO 醬爆炒，蟹肉厚實鮮美，外殼裹滿辛香鹹辣。「油鹽焗處女蟳」特別加入丁香與八角提味，蟹肉細緻鮮甜、蟹膏油潤飽滿，尾韻更添馨香。「花雕酒蛋白蒸黃金蟹」則引進重達一公斤以上的加拿大黃金蟹，襯以蛋白與牛奶增加滑順口感，再以陳年花雕酒蒸蟹，並加入雞高湯、蛋黃拌勻回淋，蒸蛋細膩滑嫩，海味與酒韻交織出迷人風味。

為確保上桌的最佳鮮度，「沙公」、「沙母」需提前3天預訂，「處女蟳」需4天前預訂，「黃金蟹」則需提前7天。即日起至11月30日於頤宮中餐廳限時供應。洽詢電話：02-2181-9985、02-2181-9986。 花雕酒蛋白蒸黃金蟹。圖/君品酒店提供 薑蔥焗沙母。圖/君品酒店提供 沙母粉絲煲。圖/君品酒店提供j 古法焗蟹蓋。圖/君品酒店提供 避風塘沙公。圖/君品酒店提供

