迎中秋烤肉節好市多推促銷品 會員搶購應景食材烤肉器具

一年一度的中秋烤肉節要到了，美式賣場好市多（Costco）應景促銷品引發會員搶購。

好市多觀察，一名上周已開烤一輪的會員在社群發文，看了好市多中秋節優惠情報有不少促銷品前往賣場採購，買了烤肉器具，大推無煙球形炭超好用，然後詢問網友們有哪些推薦的烤肉食材。貼文獲熱烈回應，去頭蝦、雞腿、肉片、魷魚串等都很受歡迎，有人推熟食區醃製肉類，大家也貢獻私家菜單，如雞腿刷烤肉醬包土司超讚，網友們直呼，「要連續烤一個月啦！」

原po在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，又到了一年一度連續烤肉一個月的時期，要採買烤肉相關產品，她看好市多中秋檔期DM促銷品蠻多的，家住好市多附近隨時可前往補貨，先買烤肉器材特別推薦好市多無煙球形炭，說上周烤肉木炭不夠跟鄰居借這款無煙炭發現很好用。至於食材先前沒買過，她想可能會買燒烤肉片還有串好的魷魚、香腸、去好頭的蝦子、蚵仔、吐司等，好奇發問中秋大家有什麼推薦可買的優惠食材。

好市多賣的無煙球炭獲網友們好評都說很好用，另外也推薦美式烤肉架使用方便。食材方面，網友們說，好市多的去頭蝦子真的很方便，開背去腸泥不用自己處理；里肌肉排、鹹豬肉、香腸、牛小排等，五花肉烤到脆皮，無骨牛小排燒烤片不用烤肉醬，直接撒玫瑰鹽就很讚；也可買蔬菜及冷凍玉米筍。

除了主料外，重要的配角們如烤肉醬、餐包、吐司、飲料等也是熱門品。有人說，不一定要吐司，可買雜糧麵包切片去烤加肉片超讚；也有人建議買餐包烤洋蔥加熱狗絕配；雞腿刷烤肉醬包土司也很不錯；烏魚子或魚卵烤起來很香；還有人說買明太子醬加在烤肉上然後配飯吃。各式吃法五花入門，網友們都說，「真的要連續烤一個月了」，還有人說，烤肉都挑家住好市多附近的方便採買食材。

商品推薦