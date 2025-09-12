快訊

他見iPhone 17最貴破7萬「都誰在買？」 網曝2種人會有需要

美突擊現代汽車廠 暴露貿易和移民法規間的巨大差距

聽新聞
0:00 / 0:00

CHANCE de CHANEL 香奈兒全新高級珠寶 將最大化的幸運符碼隨身攜帶

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
SYMBOLES徽章墜飾第二面，18K黃金、黑玉鑲嵌鑽石，106萬2,000元。圖／香奈兒提供
SYMBOLES徽章墜飾第二面，18K黃金、黑玉鑲嵌鑽石，106萬2,000元。圖／香奈兒提供

香奈兒（CHANEL）高級珠寶推出「CHANCE de CHANEL」高級珠寶系列，以嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）的私人珠寶收藏為靈感，共兩款徽章墜飾以品牌經典符碼詮釋，將構成她靈魂精髓的五大代表符碼，首次集結於一件珠寶作品之中。每一款皆如印章般乘載著嘉柏麗香奈兒的簽名，以金質封存其靈魂與風格，彷彿將幸運與傳承配戴於身。

「幸運是一種存在的方式。幸運不是一個小人物。幸運是我的化身，」嘉柏麗香奈兒曾言。她相信，堅信幸運之星的指引，每位女性都有能力塑造自我命運。也因此，她將自己的珠寶視為護身符，寸步不離地陪伴左右 – 這些珍藏變成了「CHANCE de CHANEL」的誕生靈感。

在香奈兒女士的世界中，各式各樣的圖騰都有不同的象徵：麥穗象徵繁榮與豐饒、獅子是她隸屬的星座、山茶花是她的摯愛、彗星象徵自由、N°5是幸運的數字，也是經典香水的名稱。這些符碼，不僅構成了香奈兒女士的靈魂精髓，也都成為「CHANCE de CHANEL」的核心 -- SYMBOLES與TALISMANS徽章墜飾，透過精緻黃金工藝與珍稀材質，重新演繹這些風格符碼。

在SYMBOLES徽章墜飾中，珍貴的黃K金與相互輝映的鑽石與黑玉，呈現細膩的光影遊戲；TALISMANS徽章墜飾則巧妙融合霧面與亮面的金屬工藝手法，增加光線的流動感，構築出獨一無二的美學與感官印記。兩款徽章墜飾均承襲嘉柏麗香奈兒的嚴謹設計理念，以內外皆美的方式打造可兩面配戴的雙面設計，將顯性與隱性的巧思合而為一，隨個人喜好展現個性的雙重面貌。兩款作品皆搭載可調節式鏈條，方便自由調整吊墜長度，也可與COCO CRUSH、N°5、CAMÉLIA、COMÈTE與RUBAN等其他珠寶系列疊戴，營造大膽且優雅的混搭魅力。

以黃K金打造可雙面配戴的TALISMANS徽章墜飾，結合了嘉柏麗香奈兒鍾愛的三個幸運符碼：象徵繁榮與豐饒的麥穗、香奈兒女士的幸運數字5、以及代表著幸運星光照耀指引之路的彗星。不規則邊緣設計勾勒出古硬幣輪廓，香奈兒精湛工藝打造細緻度不一的噴砂質地的黃K金表面，麥穗、彗星與數字5以鏡面拋光工藝閃耀其上，呈現霧面與亮面交錯質感，巧妙捕捉光影流動，背面飾以一顆鑽石星星及嘉柏麗香奈兒的簽名，彷如從不同面向擁抱各種形式的幸運。

SYMBOLES徽章墜飾透過精緻圖騰化設計，凝聚香奈兒四大經典符碼，每一個符碼皆承載著香奈兒女士所珍視的價值信念：彗星是作為1932年「Bijoux de Diamants」鑽石珠寶系列標誌性符碼，為品牌反覆重新詮釋於各種創作，象徵著生生不息的活力；山茶花源自上世紀初男性衣櫥的裝飾圖騰靈感，成為香奈兒女士最鍾愛的花卉，以全新意象昇華女性迷人魅力；獅子為嘉柏麗香奈兒的星座象徵，代表著力量與勇氣；最後，5是香奈兒女士情有獨鍾的數字，其形象永恆不朽地完美封存於1921年誕生的N°5香水，並持續啟發成為香奈兒頂級珠寶與高級珠寶系列的靈感泉源。

為展現這些既私密又具普世意義的勝利象徵，香奈兒珠寶創作工作室構思出一款簡約不失奢華的設計：運用黑玉製成的底板為主體，邊緣以黃K金勾勒輪廓及鑲嵌74顆鑽石。這塊未經處理的天然黑玉，色澤深邃濃郁，襯托出四個金色鏡面拋光符碼的精湛工藝。中央鑲嵌一顆重約0.21克拉鑽石，為整體注入耀眼光芒。背面採用源自製表工藝的雷射雕刻呈現浮雕圖騰，將「CHANEL」字樣無限重複，賦予作品張力與律動感，中央鑲嵌一顆重約0.10克拉鑽石。可調節式滑扣方便調節鏈條長度，末端飾以刻印嘉柏麗香奈兒親筆簽名與彗星圖騰裝飾吊牌。

SYMBOLES徽章墜飾第二面，18K黃金、黑玉鑲嵌鑽石，106萬2,000元。圖／香奈兒提供
SYMBOLES徽章墜飾第二面，18K黃金、黑玉鑲嵌鑽石，106萬2,000元。圖／香奈兒提供
TALISMANS徽章墜飾第二面，18K黃金鑲嵌鑽石，23萬6,000元。圖／香奈兒提供
TALISMANS徽章墜飾第二面，18K黃金鑲嵌鑽石，23萬6,000元。圖／香奈兒提供
TALISMANS徽章墜飾，18K黃金鑲嵌鑽石，23萬6,000元。圖／香奈兒提供
TALISMANS徽章墜飾，18K黃金鑲嵌鑽石，23萬6,000元。圖／香奈兒提供
TALISMANS徽章墜飾，18K黃金鑲嵌鑽石，23萬6,000元。圖／香奈兒提供
TALISMANS徽章墜飾，18K黃金鑲嵌鑽石，23萬6,000元。圖／香奈兒提供
TALISMANS徽章墜飾第二面，18K黃金鑲嵌鑽石，23萬6,000元。圖／香奈兒提供
TALISMANS徽章墜飾第二面，18K黃金鑲嵌鑽石，23萬6,000元。圖／香奈兒提供
SYMBOLES徽章墜飾，18K黃金、黑玉鑲嵌鑽石，106萬2,000元。圖／香奈兒提供
SYMBOLES徽章墜飾，18K黃金、黑玉鑲嵌鑽石，106萬2,000元。圖／香奈兒提供
SYMBOLES徽章墜飾，18K黃金、黑玉鑲嵌鑽石，106萬2,000元。圖／香奈兒提供
SYMBOLES徽章墜飾，18K黃金、黑玉鑲嵌鑽石，106萬2,000元。圖／香奈兒提供
TALISMANS徽章墜飾，18K黃金鑲嵌鑽石，23萬6,000元。圖／香奈兒提供
TALISMANS徽章墜飾，18K黃金鑲嵌鑽石，23萬6,000元。圖／香奈兒提供
SYMBOLES徽章墜飾，18K黃金、黑玉鑲嵌鑽石，106萬2,000元。圖／香奈兒提供
SYMBOLES徽章墜飾，18K黃金、黑玉鑲嵌鑽石，106萬2,000元。圖／香奈兒提供

珠寶 香奈兒

延伸閱讀

調查局打擊走私仿冒勞力士、香奈兒精品 侵權金額逾3億元

罕見58.69克拉藍寶石在台現身 Harry Winston將繁星摘下長伴左右

深圳水貝 拚華人珠寶產業升級

周興哲攜手9m88、ØZI獻唱香奈兒藍色香氛派對 陳柏霖帥氣跑趴

相關新聞

全電商今晚8點訂得到iPhone 17全系列 全支付結帳最高回饋3,500元

iPhone 17新機即將開放預購，全聯「全電商」宣布今年正式取得Apple官方授權經銷資格，成為最新iPhone首波合...

這三家旭集下午餐升級「雪蟹腳無限吃」 再加碼 A5和牛、鮑魚限定料理

秋天正值品蟹好時節，饗賓集團旗下頂級日式Buffet「旭集 和食集錦」，於9月15日起於台北三間門市（信義店、天母店及微...

中華電信公布iPhone 17新機首賣活動優惠！9月15日上午10點開放登記

中華電信宣布「iPhone 17新機首賣會」將於9月19日於台北東區服務中心舉辦，為感謝忠實果粉長期支持，今年新機首賣活...

11月30日前限定！蟬聯8年米其林三星「頤宮」推秋蟹饗宴

秋蟹正當時，全台唯一連續8年榮獲《台灣米其林指南》三星殊榮的君品酒店「頤宮」中餐廳，即日起至11月30日推出「星饌秋蟹饗...

煙火、音樂祭救國旅？ Cheap：只會讓房價更貴 問題不在撒幣

為救國旅盼能提高住宿率，交通部長陳世凱昨天接受電台專訪時說，已請觀光署規畫夜間大型活動，如煙火或以月亮為主題的音樂祭等，...

CHANCE de CHANEL 香奈兒全新高級珠寶 將最大化的幸運符碼隨身攜帶

香奈兒（CHANEL）高級珠寶推出「CHANCE de CHANEL」高級珠寶系列，以嘉柏麗香奈兒（Gabrielle ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。