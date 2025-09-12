快訊

Sony Xperia 10 VII搶先開箱！功能升級多了快門鍵 告別21:9螢幕、改橫向鏡頭

強調和平共榮！賴清德：願意在「對等尊嚴」下跟中國交流

談四叉貓遭網友酸「看透了」 呱吉暴怒砸麥、摔帽

Apple Watch x Hermès迎接合作10周年 全新表帶滿滿的童趣玩心

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Apple Watch Hermès Series 11，42毫米鈦金屬表殼、 Animaux Bandana圖案黑白色Swift小牛皮雙圈表帶。圖／愛馬仕提供
Apple Watch Hermès Series 11，42毫米鈦金屬表殼、 Animaux Bandana圖案黑白色Swift小牛皮雙圈表帶。圖／愛馬仕提供

隨著今年熱騰騰的蘋果（Apple）系列新機發表，與蘋果合作恰好滿10週年的愛馬仕Hermès）也迎來全新的Apple Watch Hermès Series 11與Apple Watch Hermès Ultra 3新作。呼應愛馬仕「繪聚匠心」的年度主題，這些充滿玩心美感與豐富功能的新作，從表面至表帶以想像力與精準度相互交融，線條流轉間以雋永的美學、優質材質、與非凡手藝，豐富人們的日常生活。

Apple Watch Hermès Ultra 3，除了既有的編織表帶推出經典橘與鈦灰兩款新色，更引人注目的是搭載全新Scub'H Diving橡膠表帶的款式。搭配鈦金屬扣環，俐落的線條展現運動氣息，獨特的圓形鏤空設計蘊含航海靈感，能輕盈貼合手腕，躍動風格能自在遊走於水陸之間，是旅途與戶外活動的理想夥伴。

Apple Watch Hermès Series 11首先迎來煥新登場的Grand H金屬表鍊款，纖細線條展現輕盈氣息，表殼兩端皆由 H 形鏈節環繞銜接，低調又鮮明地彰顯品牌經典印記。Animaux Bandana圖案則如手腕上的絲巾一般，為Apple Watch Hermès Series 11注入玩趣精神：馬、巨嘴鳥、猴子、鸚鵡與樹懶，接從川原慎介同名絲巾圖案中躍然而出，並提供多款色彩的皮革的豐富選擇。

Apple Watch Hermès Series 11配上福寶派對（Faubourg Party）編織表帶，則將充滿趣味的像素圖案點綴於表面與表帶之上，透過Tibor Kárpáti一針一線構築出巴黎福寶大道24號總店的經典門面，在櫥窗、屋頂露台與花園間，隱藏著一匹騎著單車的馬、一位手捧蘋果的年輕人，與螢幕上隨著時間、天氣或日期展現的24個趣味故事互相呼應，每一分秒都有不同的活力與驚喜。

全新Apple Watch Hermès Series 11系列，將自2025年9月9日起於愛馬仕官網開放預購，並於9月19日起正式發售。產品將於包括台灣在內的多個指定地區同步上市。

Apple Watch Hermès Ultra 3，49毫米鈦金屬表殼、白色Scub’H Diving單圈橡膠表帶。圖／愛馬仕提供
Apple Watch Hermès Ultra 3，49毫米鈦金屬表殼、白色Scub’H Diving單圈橡膠表帶。圖／愛馬仕提供
Apple Watch Hermès Series 11，42毫米鈦金屬表殼、Animaux Bandana圖案標準綠與黑色Swift小牛皮雙圈表帶。圖／愛馬仕提供
Apple Watch Hermès Series 11，42毫米鈦金屬表殼、Animaux Bandana圖案標準綠與黑色Swift小牛皮雙圈表帶。圖／愛馬仕提供
Apple Watch Hermès Ultra 3，49毫米鈦金屬表殼、鈦灰色Scub’H Diving單圈橡膠表帶。圖／愛馬仕提供
Apple Watch Hermès Ultra 3，49毫米鈦金屬表殼、鈦灰色Scub’H Diving單圈橡膠表帶。圖／愛馬仕提供
Apple Watch Hermès Ultra 3，49毫米鈦金屬表殼、黑色Scub’H Diving單圈橡膠表帶。圖／愛馬仕提供
Apple Watch Hermès Ultra 3，49毫米鈦金屬表殼、黑色Scub’H Diving單圈橡膠表帶。圖／愛馬仕提供
Legende EN Apple Watch Hermès Series 11，42毫米鈦金屬表殼、午夜藍色單圈編織福寶派對表帶。圖／愛馬仕提供
Legende EN Apple Watch Hermès Series 11，42毫米鈦金屬表殼、午夜藍色單圈編織福寶派對表帶。圖／愛馬仕提供
Apple Watch Hermès Series 11，42毫米鈦金屬表殼、Grand H緞面太金屬表帶，提供SML不同尺寸。圖／愛馬仕提供
Apple Watch Hermès Series 11，42毫米鈦金屬表殼、Grand H緞面太金屬表帶，提供SML不同尺寸。圖／愛馬仕提供
Apple Watch Hermès Series 11，42毫米鈦金屬表殼、Animaux Bandana圖案北方藍與黑色Swift小牛皮雙圈表帶帶。圖／愛馬仕提供
Apple Watch Hermès Series 11，42毫米鈦金屬表殼、Animaux Bandana圖案北方藍與黑色Swift小牛皮雙圈表帶帶。圖／愛馬仕提供

Watch Hermès 愛馬仕

延伸閱讀

全電商今晚8點訂得到iPhone 17全系列 全支付結帳最高回饋3,500元

Joeman進化輾壓iPhone 17！「變化太大」連AI都認不出

Apple Watch全系列 3新機健康追蹤再升級 「睡眠分數」功能助你好眠

Apple Watch電池螢幕升級 可偵測高血壓、睡眠品質

相關新聞

榮獲亞洲設計大獎 林聰明沙鍋魚頭中秋限定禮盒掀鹹香月餅風潮

傳承71年的嘉義排隊名店「林聰明沙鍋魚頭」，以創新風味與設計再度站上國際舞台，品牌推出的中秋限定禮盒，榮獲2025 As...

日本原裝sakuyo膠原蛋白胜肽 在高雄teamLab限量發送

隨著年齡增長，加上生活壓力、飲食不均與環境傷害等因素，讓現代人膠原蛋白嚴重流失，造成內外在出現許多大大小小的問題，影響身心健康與生活品質。近年來成為美容保健的熱門商品「膠原蛋白」通過由內而外的調養，對人體健康維持佔有非常重要的角色。而由神腦國際代理的保健品牌「sakuyo」專為美容保養研發「sakuyo膠原蛋白胜肽」，讓膠原蛋白融入人們的生活，成為促進健康與美麗的最佳能手。

攝影師余惟、叮咚掌鏡！香港銀潮來襲攝影展 感受樂齡世代的時尚感

樂齡者玩香港也能很潮！作為亞洲國際都會，香港融合中西文化的街景與懷舊氛圍，一直深獲許多旅人青睞，更吸引許多玩家在街頭留下...

奧斯卡影后Mikey Madison與Greta Lee 成為Dior全新品牌大使

在新任創意總監Jonathan Anderson入主Dior後，品牌在於本周陸續宣布兩位好萊塢女星出任全新品牌大使：第9...

iPhone 16降價了！遠傳、中華電信降價回饋 現省4000元至9000元

蘋果iPhone 17全系列新機與iPhone Air即將開賣，iPhone 16也同步降價，遠傳（4904）及中華電信...

傳奇造型師聯名夢想單品 LV旅行系列超可愛貓貓上身

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的Louis Vuitton Travels With的旅行系列，推出全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。