Apple Watch x Hermès迎接合作10周年 全新表帶滿滿的童趣玩心
隨著今年熱騰騰的蘋果（Apple）系列新機發表，與蘋果合作恰好滿10週年的愛馬仕（Hermès）也迎來全新的Apple Watch Hermès Series 11與Apple Watch Hermès Ultra 3新作。呼應愛馬仕「繪聚匠心」的年度主題，這些充滿玩心美感與豐富功能的新作，從表面至表帶以想像力與精準度相互交融，線條流轉間以雋永的美學、優質材質、與非凡手藝，豐富人們的日常生活。
Apple Watch Hermès Ultra 3，除了既有的編織表帶推出經典橘與鈦灰兩款新色，更引人注目的是搭載全新Scub'H Diving橡膠表帶的款式。搭配鈦金屬扣環，俐落的線條展現運動氣息，獨特的圓形鏤空設計蘊含航海靈感，能輕盈貼合手腕，躍動風格能自在遊走於水陸之間，是旅途與戶外活動的理想夥伴。
Apple Watch Hermès Series 11首先迎來煥新登場的Grand H金屬表鍊款，纖細線條展現輕盈氣息，表殼兩端皆由 H 形鏈節環繞銜接，低調又鮮明地彰顯品牌經典印記。Animaux Bandana圖案則如手腕上的絲巾一般，為Apple Watch Hermès Series 11注入玩趣精神：馬、巨嘴鳥、猴子、鸚鵡與樹懶，接從川原慎介同名絲巾圖案中躍然而出，並提供多款色彩的皮革的豐富選擇。
Apple Watch Hermès Series 11配上福寶派對（Faubourg Party）編織表帶，則將充滿趣味的像素圖案點綴於表面與表帶之上，透過Tibor Kárpáti一針一線構築出巴黎福寶大道24號總店的經典門面，在櫥窗、屋頂露台與花園間，隱藏著一匹騎著單車的馬、一位手捧蘋果的年輕人，與螢幕上隨著時間、天氣或日期展現的24個趣味故事互相呼應，每一分秒都有不同的活力與驚喜。
全新Apple Watch Hermès Series 11系列，將自2025年9月9日起於愛馬仕官網開放預購，並於9月19日起正式發售。產品將於包括台灣在內的多個指定地區同步上市。
