Apple Watch x Hermès迎接合作10周年 全新表帶滿滿的童趣玩心

隨著今年熱騰騰的蘋果（Apple）系列新機發表，與蘋果合作恰好滿10週年的愛馬仕（Hermès）也迎來全新的Apple Watch Hermès Series 11與Apple Watch Hermès Ultra 3新作。呼應愛馬仕「繪聚匠心」的年度主題，這些充滿玩心美感與豐富功能的新作，從表面至表帶以想像力與精準度相互交融，線條流轉間以雋永的美學、優質材質、與非凡手藝，豐富人們的日常生活。

Apple Watch Hermès Ultra 3，除了既有的編織表帶推出經典橘與鈦灰兩款新色，更引人注目的是搭載全新Scub'H Diving橡膠表帶的款式。搭配鈦金屬扣環，俐落的線條展現運動氣息，獨特的圓形鏤空設計蘊含航海靈感，能輕盈貼合手腕，躍動風格能自在遊走於水陸之間，是旅途與戶外活動的理想夥伴。

Apple Watch Hermès Series 11首先迎來煥新登場的Grand H金屬表鍊款，纖細線條展現輕盈氣息，表殼兩端皆由 H 形鏈節環繞銜接，低調又鮮明地彰顯品牌經典印記。Animaux Bandana圖案則如手腕上的絲巾一般，為Apple Watch Hermès Series 11注入玩趣精神：馬、巨嘴鳥、猴子、鸚鵡與樹懶，接從川原慎介同名絲巾圖案中躍然而出，並提供多款色彩的皮革的豐富選擇。

Apple Watch Hermès Series 11配上福寶派對（Faubourg Party）編織表帶，則將充滿趣味的像素圖案點綴於表面與表帶之上，透過Tibor Kárpáti一針一線構築出巴黎福寶大道24號總店的經典門面，在櫥窗、屋頂露台與花園間，隱藏著一匹騎著單車的馬、一位手捧蘋果的年輕人，與螢幕上隨著時間、天氣或日期展現的24個趣味故事互相呼應，每一分秒都有不同的活力與驚喜。

全新Apple Watch Hermès Series 11系列，將自2025年9月9日起於愛馬仕官網開放預購，並於9月19日起正式發售。產品將於包括台灣在內的多個指定地區同步上市。 Apple Watch Hermès Ultra 3，49毫米鈦金屬表殼、白色Scub’H Diving單圈橡膠表帶。圖／愛馬仕提供 Apple Watch Hermès Series 11，42毫米鈦金屬表殼、Animaux Bandana圖案標準綠與黑色Swift小牛皮雙圈表帶。圖／愛馬仕提供 Apple Watch Hermès Ultra 3，49毫米鈦金屬表殼、鈦灰色Scub’H Diving單圈橡膠表帶。圖／愛馬仕提供 Apple Watch Hermès Ultra 3，49毫米鈦金屬表殼、黑色Scub’H Diving單圈橡膠表帶。圖／愛馬仕提供 Legende EN Apple Watch Hermès Series 11，42毫米鈦金屬表殼、午夜藍色單圈編織福寶派對表帶。圖／愛馬仕提供 Apple Watch Hermès Series 11，42毫米鈦金屬表殼、Grand H緞面太金屬表帶，提供SML不同尺寸。圖／愛馬仕提供 Apple Watch Hermès Series 11，42毫米鈦金屬表殼、Animaux Bandana圖案北方藍與黑色Swift小牛皮雙圈表帶帶。圖／愛馬仕提供

