MaiCoin× 萊爾富 攜手推出聯名紅藍大廚 Web3明治、打造好康體驗

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
MaiCoin集團致力讓虛擬貨幣融入日常，攜手萊爾富推出限量聯名「紅藍大廚Web3明治」主題限時活動，即日起至萊爾富購買任一款聯名三明治即可參加。圖／MaiCoin提供
MaiCoin集團致力讓虛擬貨幣融入日常，攜手萊爾富推出限量聯名「紅藍大廚Web3明治」主題限時活動，即日起至萊爾富購買任一款聯名三明治即可參加。圖／MaiCoin提供

MaiCoin集團致力讓虛擬貨幣成為生活的一部分，與萊爾富再度合作推出限量聯名「紅藍大廚 Web3 明治」主題活動，即日起凡至萊爾富購買指定口味的聯名三明治，就有機會抽中最高等值新台幣1,000元比特幣，新戶憑推薦碼完成任務可再獲等值新台幣200元比特幣。

10月1日起再加碼「惜福食堂——萊自月底的你」支線任務，指定期間至萊爾富購買惜福食堂商品，憑小白單再得比特幣獎金兌換碼，打造E2E（Eat to Earn）新體驗。

MaiCoin集團致力讓虛擬貨幣融入日常，攜手萊爾富推出代表MaiCoin數位資產買賣平台及MAX數位資產交易所的紐奧良烤雞、龍蝦鮪魚沙拉聯名三明治，即日起至萊爾富購買任一款聯名三明治即可參加「紅藍大廚 Web3 明治」之「MaiCoin萊送比特幣」活動，撕開包裝上貼紙就有機會獲得中獎序號，可兌換等值新台幣1,000元、49元或29元比特幣，限MaiCoin／MAX雙平台Lv.1以上用戶兌獎，1,000元獎項每人限兌換乙次，29元、49元獎項則各限兌換30次，兌換期限至12月31日止，逾期失效恕不補發。

社群再加碼挑戰活動，即日起消費者只要至MaiCoin／MAX官方臉書專頁，於「紅藍大廚：Web3 明治」專屬貼文留言區曬出至萊爾富購買的聯名三明治照片並完成留言挑戰，就有機會抽中等值新台幣600元比特幣，Threads愛好者則可踏上MaiCoin「三明治勇者之路」，完成每週指定任務後即可參加抽獎，週週抽等值新台幣500元比特幣；社群活動挑戰得獎名額有限，心動就要馬上行動。

10月1日起MaiCoin集團與萊爾富合作再推出「惜福食堂 - 萊自月底的你」主題活動，消費者期間內至萊爾富購買任意惜福食堂商品，結帳時索取小白單收據，可再得比特幣獎金兌換碼，活動至10月28日止，兌換碼截止日為11月30日，逾期失效恕不補發。

好康獎不完，另外還有萊爾富專屬新戶禮，凡是尚未註冊MaiCoin集團旗下MaiCoin／MAX雙平台者，在9月12日至10月31日期間至MaiCoin數位資產買賣平台註冊並輸入萊爾富專屬推薦碼hilife，或至MAX數位資產交易所註冊並輸入專屬推薦碼maxhilife，通過Lv.2驗證就送等值新台幣200元比特幣。

MaiCoin集團致力於為用戶打造安全可信賴、輕鬆好上手的虛擬貨幣投資體驗，旗下MaiCoin數位資產買賣平台提供美元與新台幣且全年不間斷的個人與法人虛擬貨幣交易服務，並推出定期定額買虛擬貨幣、MaiCoin PAY虛擬貨幣支付等功能，為用戶提供虛擬貨幣投資及實際應用的多元方案。

MaiCoin集團旗下MAX數位資產交易所則提供高流動性、安全穩健的交易撮合與專業投資功能，支援新台幣及多種主流數位資產交易，並搭配策略機器人與多元投資工具，致力於打造符合全球標準的虛擬貨幣交易市場。

