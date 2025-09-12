王品牛排加碼寵粉 點兩客套餐送澎湃海鮮盤

秋冬正是品嚐海鮮的最佳時節，王品集團旗下「王品牛排」與「阪前鐵板燒」同步推出限定海鮮料理，邀饕客共度澎湃食光。

「網路溫度計」近日公布「全台十大牛排餐廳推薦」排行榜，「王品牛排」再度奪冠。品牌深耕30多年，以獨家牛小排工藝、份量充足又兼具儀式感的套餐設計，加上壽星禮遇，已成為眾多消費者重要慶祝時刻的首選。

即日起至10月31日止，於「王品牛排」內用兩客套餐並上傳社群，就能免費享用價值689元的「義式海鮮盤」，鮑魚、鮮蝦與時令鮮魚搭配酸甜番茄醬汁，鮮味十足。

日式鐵板燒品牌「阪前」則推出秋冬限定「熟醞之宴」，推出全新餐點「喜知次一夜干」與「北海道海膽干貝最中餅」。喜知次被譽為海中紅寶石，香煎後外酥內嫩，油脂豐厚，嚐鮮價388元（原價598元）。

「北海道海膽干貝最中餅」融合北海道海膽與干貝鮮美，搭配最中餅的香脆口感層次豐富，套餐加購價298元起(原價680)元。即日起至10月31日，於「阪前鐵板燒」店內消費套餐，即贈價值680元的「魚子醬龍虎斑佐乳酪味噌」，讓顧客一次品味秋冬海鮮的奢華。 王品牛排加碼秋冬驚喜，到店完成消費指定門檻，款待義式海鮮盤1份。圖／王品集團提供 阪前推出北海道海膽干貝最中餅，融合北海道海膽與干貝鮮美，交織精緻秋日食光。圖／王品集團提供 阪前加碼秋冬回饋，內用消費1客套餐，即可獲得魚子醬龍虎斑佐乳酪味噌。圖／王品集團提供

