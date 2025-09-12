快訊

Lulu嫁偶像！陳漢典宣布結婚 14年前「康熙互動」被讚命中註定

台灣寶可夢中心開賣10款新品！萬聖節皮卡丘登場 鐵粉驚訝：跟日本同步

LINE用戶齊驚收「1通知」不想理！官方急澄清「不是詐騙」：照做才能防盜

王品牛排加碼寵粉 點兩客套餐送澎湃海鮮盤

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
喜知次一夜干是許多老饕夢幻逸品，香煎至外酥內嫩，嚐來油脂豐厚、甘甜細嫩。圖／王品集團提供
喜知次一夜干是許多老饕夢幻逸品，香煎至外酥內嫩，嚐來油脂豐厚、甘甜細嫩。圖／王品集團提供

秋冬正是品嚐海鮮的最佳時節，王品集團旗下「王品牛排」與「阪前鐵板燒」同步推出限定海鮮料理，邀饕客共度澎湃食光。

「網路溫度計」近日公布「全台十大牛排餐廳推薦」排行榜，「王品牛排」再度奪冠。品牌深耕30多年，以獨家牛小排工藝、份量充足又兼具儀式感的套餐設計，加上壽星禮遇，已成為眾多消費者重要慶祝時刻的首選。

即日起至10月31日止，於「王品牛排」內用兩客套餐並上傳社群，就能免費享用價值689元的「義式海鮮盤」，鮑魚、鮮蝦與時令鮮魚搭配酸甜番茄醬汁，鮮味十足。

日式鐵板燒品牌「阪前」則推出秋冬限定「熟醞之宴」，推出全新餐點「喜知次一夜干」與「北海道海膽干貝最中餅」。喜知次被譽為海中紅寶石，香煎後外酥內嫩，油脂豐厚，嚐鮮價388元（原價598元）。

「北海道海膽干貝最中餅」融合北海道海膽與干貝鮮美，搭配最中餅的香脆口感層次豐富，套餐加購價298元起(原價680)元。即日起至10月31日，於「阪前鐵板燒」店內消費套餐，即贈價值680元的「魚子醬龍虎斑佐乳酪味噌」，讓顧客一次品味秋冬海鮮的奢華。

王品牛排加碼秋冬驚喜，到店完成消費指定門檻，款待義式海鮮盤1份。圖／王品集團提供
王品牛排加碼秋冬驚喜，到店完成消費指定門檻，款待義式海鮮盤1份。圖／王品集團提供
阪前推出北海道海膽干貝最中餅，融合北海道海膽與干貝鮮美，交織精緻秋日食光。圖／王品集團提供
阪前推出北海道海膽干貝最中餅，融合北海道海膽與干貝鮮美，交織精緻秋日食光。圖／王品集團提供
阪前加碼秋冬回饋，內用消費1客套餐，即可獲得魚子醬龍虎斑佐乳酪味噌。圖／王品集團提供
阪前加碼秋冬回饋，內用消費1客套餐，即可獲得魚子醬龍虎斑佐乳酪味噌。圖／王品集團提供

牛排 海鮮 套餐

延伸閱讀

1周胸推23公斤至少2次 李聖傑露壯肌現在變這樣！

Saturnday暢遊上海寵粉 膽戰心驚最怕一件事

穿比基尼熱舞疑似走光 JKF女郎蕭蕭：「大家身體構造都差不多」

年度最狂「50元五種生乳捲吃到飽」！甜點新地標「Lucky M」夢幻開幕 還能吃到「排骨滷肉飯、獲獎牛肉麵」必衝

相關新聞

全電商今晚8點訂得到iPhone 17全系列 全支付結帳最高回饋3,500元

iPhone 17新機即將開放預購，全聯「全電商」宣布今年正式取得Apple官方授權經銷資格，成為最新iPhone首波合...

王品牛排加碼寵粉 點兩客套餐送澎湃海鮮盤

秋冬正是品嚐海鮮的最佳時節，王品集團旗下「王品牛排」與「阪前鐵板燒」同步推出限定海鮮料理，邀饕客共度澎湃食光。

榮獲亞洲設計大獎 林聰明沙鍋魚頭中秋限定禮盒掀鹹香月餅風潮

傳承71年的嘉義排隊名店「林聰明沙鍋魚頭」，以創新風味與設計再度站上國際舞台，品牌推出的中秋限定禮盒，榮獲2025 As...

日本原裝sakuyo膠原蛋白胜肽 在高雄teamLab限量發送

隨著年齡增長，加上生活壓力、飲食不均與環境傷害等因素，讓現代人膠原蛋白嚴重流失，造成內外在出現許多大大小小的問題，影響身心健康與生活品質。近年來成為美容保健的熱門商品「膠原蛋白」通過由內而外的調養，對人體健康維持佔有非常重要的角色。而由神腦國際代理的保健品牌「sakuyo」專為美容保養研發「sakuyo膠原蛋白胜肽」，讓膠原蛋白融入人們的生活，成為促進健康與美麗的最佳能手。

攝影師余惟、叮咚掌鏡！香港銀潮來襲攝影展 感受樂齡世代的時尚感

樂齡者玩香港也能很潮！作為亞洲國際都會，香港融合中西文化的街景與懷舊氛圍，一直深獲許多旅人青睞，更吸引許多玩家在街頭留下...

奧斯卡影后Mikey Madison與Greta Lee 成為Dior全新品牌大使

在新任創意總監Jonathan Anderson入主Dior後，品牌在於本周陸續宣布兩位好萊塢女星出任全新品牌大使：第9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。