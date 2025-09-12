全電商今晚8點訂得到iPhone 17全系列 全支付結帳最高回饋3,500元
iPhone 17新機即將開放預購，全聯「全電商」宣布今年正式取得Apple官方授權經銷資格，成為最新iPhone首波合作通路之一，並同步祭出3大限時回饋，以最強購機優惠搶攻新一波換機潮。
全電商指出，iPhone 17系列新機將於9月12日晚上8點開放預訂，凡於10月31日前透過全支付結帳，單筆購機滿20,000元即可加碼贈送500全點（限量，每會員限1次），前1小時限時限量早鳥下單再加碼5,000福利點；即日起至9月30日購買iPhone或Apple全系列商品，更可享福利點數最高折抵90%訂單金額；另會員消費滿額再送點數回饋，PX Pay支付單筆滿2萬贈10,000福利點；全支付單筆滿4萬贈25,000福利點。等於使用全支付購買iPhone 17系列，優惠疊加最高可獲得價值3,500元回饋，且不需額外登記，回饋直接入帳更有感。讓消費者日常在全聯購物累積的福利點，也能直接折抵最新iPhone，實現「買菜金換新機」的超值體驗。
去年全聯在iPhone 16系列開賣3日內便創下預購破億元佳績，今年隨著iPhone 17系列帶來重大升級，平台預期業績將再攀高峰，有望突破10億大關，並進一步帶動周邊配件與3C品項銷售熱度。今年電商整體營收目標有信心突破百億。
除了購機優惠，全電商也持續深化商品規劃。平台目前已引進超過500個品牌，商品總量達29萬多件，涵蓋家電、3C、美妝、寵物、保健、餐廚等多元類別；其中，寵物品類受惠「毛經濟」熱潮，上半年成長超過200%，美妝單品更屢創百萬銷售。下半年全電商將啟動平台改版，推出更多差異化商品，包含熱門話題品項及其他通路難以購得的獨家品項，並持續招商，優先引進消費者需求高的類別。
全聯表示，全電商不僅延伸大全聯的量販優勢與商品結構優化策略，更強調線上線下整合生態。平台結合1,200多家門市物流，今年更加入新竹物流配送，打造更快速便利的消費體驗。同時，8月起導入「福利點數折抵機制」，讓消費者在線下門市累積的點數能直接用於線上購物，強化會員經濟循環。目前全聯會員已突破1,500萬，其中五分之一活躍於全電商，線上族群年齡層比線下年輕5～10歲，消費力與黏著度持續提升。
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言