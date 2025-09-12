全電商今晚8點訂得到iPhone 17全系列 全支付結帳最高回饋3,500元

iPhone 17新機即將開放預購，全聯「全電商」宣布今年正式取得Apple官方授權經銷資格，成為最新iPhone首波合作通路之一，並同步祭出3大限時回饋，以最強購機優惠搶攻新一波換機潮。

全電商指出，iPhone 17系列新機將於9月12日晚上8點開放預訂，凡於10月31日前透過全支付結帳，單筆購機滿20,000元即可加碼贈送500全點（限量，每會員限1次），前1小時限時限量早鳥下單再加碼5,000福利點；即日起至9月30日購買iPhone或Apple全系列商品，更可享福利點數最高折抵90%訂單金額；另會員消費滿額再送點數回饋，PX Pay支付單筆滿2萬贈10,000福利點；全支付單筆滿4萬贈25,000福利點。等於使用全支付購買iPhone 17系列，優惠疊加最高可獲得價值3,500元回饋，且不需額外登記，回饋直接入帳更有感。讓消費者日常在全聯購物累積的福利點，也能直接折抵最新iPhone，實現「買菜金換新機」的超值體驗。

去年全聯在iPhone 16系列開賣3日內便創下預購破億元佳績，今年隨著iPhone 17系列帶來重大升級，平台預期業績將再攀高峰，有望突破10億大關，並進一步帶動周邊配件與3C品項銷售熱度。今年電商整體營收目標有信心突破百億。

除了購機優惠，全電商也持續深化商品規劃。平台目前已引進超過500個品牌，商品總量達29萬多件，涵蓋家電、3C、美妝、寵物、保健、餐廚等多元類別；其中，寵物品類受惠「毛經濟」熱潮，上半年成長超過200%，美妝單品更屢創百萬銷售。下半年全電商將啟動平台改版，推出更多差異化商品，包含熱門話題品項及其他通路難以購得的獨家品項，並持續招商，優先引進消費者需求高的類別。

全聯表示，全電商不僅延伸大全聯的量販優勢與商品結構優化策略，更強調線上線下整合生態。平台結合1,200多家門市物流，今年更加入新竹物流配送，打造更快速便利的消費體驗。同時，8月起導入「福利點數折抵機制」，讓消費者在線下門市累積的點數能直接用於線上購物，強化會員經濟循環。目前全聯會員已突破1,500萬，其中五分之一活躍於全電商，線上族群年齡層比線下年輕5～10歲，消費力與黏著度持續提升。

