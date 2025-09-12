榮獲亞洲設計大獎 林聰明沙鍋魚頭中秋限定禮盒掀鹹香月餅風潮

傳承71年的嘉義排隊名店「林聰明沙鍋魚頭」，以創新風味與設計再度站上國際舞台，品牌推出的中秋限定禮盒，榮獲2025 Asia DesignPrize亞洲設計大獎，成為全球僅約15%入選作品之一。林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧表示，這次特別與擁有百年歷史老餅舖「顏新發」合作，雙品牌結合職人精神，從魚鬆、沙茶醬到手作餅皮，每一層細節都蘊含用心與講究，只為呈現出最有溫度、最具台灣味的中秋好禮。主打鹹香雙口味的「沙茶魚鬆酥」與「沙茶魚鬆蛋黃酥」，搭配以阿里山摺紙意象打造的永續包裝設計，目前已開放預購，歡迎搶先入手。

林佳慧說，林聰明沙鍋魚頭中秋限定禮盒開放預購以來，熱度持續升溫，首周即突破千盒訂購，平均每日銷售逾百盒。同時，已有超過30%訂單來自企業客製化需求，展現品牌在B2C與B2B兩端的高度吸引力。「沙茶魚鬆酥」選用林聰明特製100%沙茶鮪魚鬆，酥皮香脆、內餡鹹香，並採用「新月造型」呼應節慶氛圍；「沙茶魚鬆蛋黃酥」則包入綿密綠豆沙、低鹽鴨蛋黃與魚鬆，層層堆疊出酥餅滋味。

林佳慧強調，林聰明中秋月餅禮盒代表對企業永續經營理念的實踐。每盒包含2種口味各3顆，共6入，中秋饗宴價420元（原價460元），不論自享或送禮，都誠意十足。此次獲獎的中秋禮盒，靈感取自「阿里山摺紙意象」，整體包裝不僅融合沙鍋魚頭品牌標誌，也象徵山線與海線交融的嘉義精神。外盒摺紙封套內還巧妙藏入品牌故事介紹，不只傳遞情感，也喚起人們童年摺紙飛機的記憶，讓中秋送禮更具溫度與巧思。

林聰明中秋月餅禮盒特色亮點：榮獲Asia Design Prize亞洲設計大獎， 經典雙口味：沙茶魚鬆酥×沙茶魚鬆蛋黃酥， 阿里山意象摺紙設計，內含品牌故事×童年記憶觸動， FSC永續認證環保包材，實踐ESG理念。

