攝影師余惟、叮咚掌鏡！香港銀潮來襲攝影展 感受樂齡世代的時尚感

樂齡者玩香港也能很潮！作為亞洲國際都會，香港融合中西文化的街景與懷舊氛圍，一直深獲許多旅人青睞，更吸引許多玩家在街頭留下旅遊香港的身影。尤其近年來，在旅途中拍攝打卡美照已經不再是年輕人的專利，越來越多樂齡族也能夠在鏡頭前展露自我。因此香港旅遊發展局邀請攝影師「余惟」與「叮咚」，以「銀潮來襲」為概念，各自紀錄不同的樂齡夫婦的旅程，並於即日起至10月12日在松菸誠品三樓舉辦攝影展，讓民眾感受樂齡街拍的時尚感。

在IG擁有近27萬粉絲的時尚攝影師余惟，擅長捕捉人物自然的神韻與情緒。本次余惟邀請父母擔任模特兒入鏡，取景地點包括擁有綠地與藝文氣息的西九文化區、舊中區警署建築群改建的文化地標大館、充滿異國風情的赤柱海岸小鎮等場景，香港知名的天際線、叮叮車也成為取景的元素之一。對於余惟而言，帶父母拍照的關鍵不在於刻意擺拍，而是在於選擇能讓他們自然放鬆的場景，捕捉最真實的互動與情感。

在生活時光中自然擷取、留下瞬間的攝影師叮咚，則以溫暖細膩的風格獲得許多粉絲喜愛。叮咚選擇天星碼頭、天星小輪與中環街角，還有灣仔的藍屋、和昌大押等景點，並由人氣樂齡KOL漂亮阿嬤鍾玉燕與丈夫周憲柔擔任模特兒。透過鏡頭，夫婦的可愛互動化為充滿溫度的生活片段，同時大排檔、茶餐廳、叮叮車，也成為畫面中的港式記憶。

即日起至10月12日，余惟與叮咚的作品於松菸誠品三樓免費展出，民眾可以透過鏡頭感受香港的魅力，以及樂齡族群的風格漫遊。香港旅遊發展局台灣處長徐維妮表示，2025年1月到7月，台灣訪港人次累計高達88萬人次，較去年同期成長25%，其中過夜旅客45歲以上的族群已達四分之一，可見樂齡族群對香港的熱愛。徐維妮也表示，香港中西匯萃、東西交融，隨處都能感受懷舊與現代的融合，也能讓樂齡旅客在旅途中找到共鳴與熟悉的情感。除此之外，台港之間飛行時數短、語言通、無時差等優勢，也適合樂齡族群造訪。

呼應本次「銀潮來襲」攝影展，可樂旅遊推出「香港半島酒店3天2夜自由行」，每人20,588起。「香港1936酒店3天2夜自由行」每人8,888元起。東南旅遊則推出「樂齡漫遊香港」團體行程，每人19,900元起。「旺角仕德福酒店3天2夜自由行」，每人7,999元起。雄獅旅遊設計「重溫香港時光慢旅」團體行，每人23,888元起。「仕德福酒店4天3夜自由行」，每人14,388元起。 香港旅遊發展局以「銀潮來襲」為概念，於松菸誠品舉辦攝影展。記者陳睿中／攝影 透過兩位攝影師的鏡頭，可以看見樂齡族群的風格漫遊。記者陳睿中／攝影 攝影師余惟紀錄下父母在文化地標大館等地點的時光與身影。圖／香港旅遊發展局提供，余惟攝影 在攝影展中，可以看到攝影師余惟、叮咚所拍攝的主題作品。記者陳睿中／攝影

