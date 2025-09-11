奧斯卡影后Mikey Madison與Greta Lee 成為Dior全新品牌大使
在新任創意總監Jonathan Anderson入主Dior後，品牌在於本周陸續宣布兩位好萊塢女星出任全新品牌大使：第97屆奧斯卡金像獎最佳女主角Mikey Madison，以及好萊塢的韓裔女星Greta Lee。
Mikey Madison在導演Sean Baker執導、榮獲2024年坎城影展金棕櫚獎的電影《艾諾拉》（Anora）中，以極具吸引力的存在感，展現出強烈的魅力與沉靜的力量。這場罕見的高強度演出不僅留下深刻印象，更在2025年摘下第97屆奧斯卡最佳女主角獎，她成為影后時也選擇穿著了Dior的訂製禮服。
在Greta Lee於加拿大韓裔導演Celine Song執導電影《之前的我們》（Past Lives）中的動人演出，充分展現了她的才華與天生優雅氣質；今年在導演Kent Jones執導的《晚年成名》（Late Fame）中的表演亦備受肯定，讓她成為當代最具特色與非凡魅力的女演員之一。
