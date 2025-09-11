奧斯卡影后Mikey Madison與Greta Lee 成為Dior全新品牌大使

快訊

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Mikey Madison在2025年摘下第97屆奧斯卡最佳女主角獎時穿Dior訂製禮服。圖／Dior提供
Mikey Madison在2025年摘下第97屆奧斯卡最佳女主角獎時穿Dior訂製禮服。圖／Dior提供

在新任創意總監Jonathan Anderson入主Dior後，品牌在於本周陸續宣布兩位好萊塢女星出任全新品牌大使：第97屆奧斯卡金像獎最佳女主角Mikey Madison，以及好萊塢的韓裔女星Greta Lee。

Mikey Madison在導演Sean Baker執導、榮獲2024年坎城影展金棕櫚獎的電影《艾諾拉》（Anora）中，以極具吸引力的存在感，展現出強烈的魅力與沉靜的力量。這場罕見的高強度演出不僅留下深刻印象，更在2025年摘下第97屆奧斯卡最佳女主角獎，她成為影后時也選擇穿著了Dior的訂製禮服。

在Greta Lee於加拿大韓裔導演Celine Song執導電影《之前的我們》（Past Lives）中的動人演出，充分展現了她的才華與天生優雅氣質；今年在導演Kent Jones執導的《晚年成名》（Late Fame）中的表演亦備受肯定，讓她成為當代最具特色與非凡魅力的女演員之一。

Dior宣布Greta Lee成為品牌大使。圖／Dior提供
Dior宣布Greta Lee成為品牌大使。圖／Dior提供
Dior宣布Mikey Madison。圖／Dior提供
Dior宣布Mikey Madison。圖／Dior提供

