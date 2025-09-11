快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
蘋果iPhone 17全系列新機與iPhone Air即將開賣，iPhone 16也同步降價。路透社
蘋果iPhone 17全系列新機與iPhone Air即將開賣，iPhone 16也同步降價。路透社

蘋果iPhone 17全系列新機與iPhone Air即將開賣，iPhone 16也同步降價，遠傳（4904）及中華電信（2412）陸續宣布自11日起及12日起，iPhone 16降價回饋。

遠傳11日起針對熱賣機款iPhone 16降價回饋，不論是空機或專案皆降價，iPhone 16 128G、iPhone 16 256G降價4,000元，加上VIP最高5,000元優惠，最高現省9,000元。

中華電信表示，12日起iPhone指定機型降價，包括iPhone 16、iPhone16 Plus、 iPhone16 Pro、iPhone16 Pro Max最高降6,000元。

iPhone 16降價了！遠傳、中華電信降價回饋 現省4000元至9000元

