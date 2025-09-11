搭iPhone 17熱！搶高「含金量」果粉 台灣大、遠傳最高補貼49,600元

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

蘋果iPhone 17全系列新機與iPhone Air即將開賣，電信三雄中華電（2412）、台灣大（3045）、遠傳（4904）資費全部出爐，除端出「零元購機」方案，今年大手筆砸下手機補貼，要刺激用戶升級5G、高資費以及綁48個月的長約期，搶「含金量」最高的果粉用戶，月繳2,699元，補貼最多高達49,600元。

電信三雄資費陸續出爐後，在手機補貼上競爭激烈，10日率先公布零元方案的遠傳，在中華電信及台灣大資費11日出爐後，遠傳晚間宣布，遠傳將加碼高資費購機優惠，申辦2,699元資費客戶，綁約48個月方案，iPhone Air 512GB、iPhone 17 Pro 512GB購機價都只要零元，iPhone 17 Pro Max 512GB只要2,300元，另外針對VIP老客戶續約加碼，月付1,399元，iPhone 17 256G零元起。

果粉最常申辦資費是月繳1,399元，綁約48個月，搭配遠傳與台灣大資費，iPhone 17（256GB）售價29,900元，購機價5,300元，補貼價格約24,600元，購機優惠多500元。

中華電信、遠傳搭配月繳1,799元，綁約48個月，iPhone 17（256GB）零元購機；台灣大為月繳1,899元，iPhone 17（256GB）零元購機，部分機種補貼比其他兩雄多出3,000至4,000元。

為搶超高資費、月繳2,699元、綁約48個月「高含金量」用戶，台灣大及遠傳加碼月繳2,699元資費的購機補貼，部分機種補貼金額比其他兩家多出2,300元、4,300元、7,000元不等；其中，iPhone 17 Pro（512GB）零元購機，補貼金額高達49,600元。

