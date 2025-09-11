PChome 24h購物 12日晚上八點開放預購 iPhone 17 全系列

PChome 24h購物作為台灣電商唯一Apple全系列授權經銷商，宣布同步官方於9月12日（五）晚上八時於Apple旗艦館開放「iPhone 17」系列新機全顏色、全規格預購。本次發表會的穿戴裝置新品「Apple Watch Series 11、Apple Watch SE 3、Apple Watch Ultra 3」11日上午九時即率先開跑預購。

PChome自2022年首創推出「iPhone訂閱方案」，隨著 iPhone 17的上市，PChome iPhone 訂閱方案正式邁入第四年，樂觀預期訂閱熱潮將持續增溫。今年 iPhone 17的「續訂閱方案」即將於9月19日上午十點正式開放，舊訂閱用戶可透過專屬訂閱館快速完成續訂；iPhone 17「新訂閱方案」也將於同日中午12點開跑。PChome樂觀預期今年仍將維持往年熱絡狀況。

