傳奇造型師聯名夢想單品 LV旅行系列超可愛貓貓上身

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的Louis Vuitton Travels With的旅行系列，推出全新聯名，這次攜手的對象是曾讓時尚教母安娜溫圖（Anna Wintour）說出「只有一個人，讓我每天迫不及待地要進（VOGUE）公司上班」的傳奇造型師葛莉絲柯丁頓（Grace Coddington）。

Louis Vuitton Travels With Grace Coddington系列是雙方繼2019年「Catogram」系列後第二度的合作。Grace Coddington是一位知名的愛貓人士。她經常以貓為主題創作插畫，貓咪也無數次出現在他的時尚作品中，並以攝影師和時裝設計師摯友的身分出席巴黎的各大品牌秀場，足跡踏遍了世界各地。這次她的兩隻愛貓Pumpkin、Banket以及與Nicolas Ghesquière的愛犬Achille和Léon也都一起為此系列增添活潑意趣、創造出精彩故事。

Louis Vuitton Travels With Grace Coddington系列是為所有需要舒適、輕便與兼具實用機能的資深旅人打造的理想行頭。她平常最為人所知的招牌中長洋裝，換上了路易威登的代表性印花圖案與專屬貓鼠圖案；她最常穿著時髦的睡衣風格套裝、平底涼鞋與網球鞋、以及在飛行或火車旅程中會披上的柔軟毛毯與格紋披巾等，都成為這一系列不可或缺的時髦單品，材質也都是她所鐘愛羊絨、針織品、真絲與純棉。

而擅長打包的Grace Coddington也特別為品牌設計了一系列獨家包款與旅行組，並採用梅紫色摺疊尼龍材質製成。代表性的Keepall包款在打包時可變成完全平整的狀態，展開後則完美重現經典輪廓。其他配件則飾有品牌獨創以亞麻與棉布織成的 Vintage Canvas材質，令人想到 1900年代品牌製作旅行箱的編織帆布。她更以歷史悠久的Stokowski行李箱為靈感打造一款經典旅行箱，內裝其夢想旅程中需要的所有繪畫工具：可拆卸式畫架、收納畫筆與鉛筆的抽屜，甚至有專屬於貓咪的小窩。

「陪伴我的貓不僅可愛、令人感覺舒心，同時源源不絕地帶來各種創意靈感。」她在自傳《Grace: A Memoir》中曾言。這系列無疑不僅囊括所有時尚旅行者的夢想單品，也無疑是所有貓咪愛好者的心頭好。 Louis Vuitton Travels With Grace Coddington系列休閒鞋。圖／路易威登提供 Louis Vuitton Travels With Grace Coddington系列連帽外套。圖／路易威登提供 Louis Vuitton Travels With Grace Coddington系列貓咪碗。圖／路易威登提供 Louis Vuitton Travels With Grace Coddington系列貓咪卡夾。圖／路易威登提供 Louis Vuitton Travels With Grace Coddington系列斜背款皮夾WOC Ivy。圖／路易威登提供 Louis Vuitton Travels With Grace Coddington系列CAPUCINES BB包。圖／路易威登提供 Louis Vuitton Travels With Grace Coddington系列手機袋。圖／路易威登提供 Louis Vuitton Travels With Grace Coddington系列貓咪吊飾。圖／路易威登提供 Louis Vuitton Travels With Grace Coddington系列Vivienne娃娃。圖／路易威登提供 Louis Vuitton Travels With Grace Coddington系列貓咪項圈。圖／路易威登提供 Louis Vuitton Travels With Grace Coddington系列Kirigami Pochette三合一信封包。圖／路易威登提供 Louis Vuitton Travels With Grace Coddington系列風衣。圖／路易威登提供 Louis Vuitton Travels With Grace Coddington系列鉛筆袋。圖／路易威登提供 Louis Vuitton Travels With Grace Coddington系列貓咪小包。圖／路易威登提供 Louis Vuitton Travels With Grace Coddington系列Keepall Bandoulière 45。圖／路易威登提供 Louis Vuitton Travels With Grace Coddington系列 Louis Vuitton Travels With Grace Coddington系列HORIZON BUSINESS登機箱。圖／路易威登提供 Louis Vuitton Travels With Grace Coddington系列CARRY IT托特包。圖／路易威登提供

