傳奇造型師聯名夢想單品 LV旅行系列超可愛貓貓上身
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的Louis Vuitton Travels With的旅行系列，推出全新聯名，這次攜手的對象是曾讓時尚教母安娜溫圖（Anna Wintour）說出「只有一個人，讓我每天迫不及待地要進（VOGUE）公司上班」的傳奇造型師葛莉絲柯丁頓（Grace Coddington）。
Louis Vuitton Travels With Grace Coddington系列是雙方繼2019年「Catogram」系列後第二度的合作。Grace Coddington是一位知名的愛貓人士。她經常以貓為主題創作插畫，貓咪也無數次出現在他的時尚作品中，並以攝影師和時裝設計師摯友的身分出席巴黎的各大品牌秀場，足跡踏遍了世界各地。這次她的兩隻愛貓Pumpkin、Banket以及與Nicolas Ghesquière的愛犬Achille和Léon也都一起為此系列增添活潑意趣、創造出精彩故事。
Louis Vuitton Travels With Grace Coddington系列是為所有需要舒適、輕便與兼具實用機能的資深旅人打造的理想行頭。她平常最為人所知的招牌中長洋裝，換上了路易威登的代表性印花圖案與專屬貓鼠圖案；她最常穿著時髦的睡衣風格套裝、平底涼鞋與網球鞋、以及在飛行或火車旅程中會披上的柔軟毛毯與格紋披巾等，都成為這一系列不可或缺的時髦單品，材質也都是她所鐘愛羊絨、針織品、真絲與純棉。
而擅長打包的Grace Coddington也特別為品牌設計了一系列獨家包款與旅行組，並採用梅紫色摺疊尼龍材質製成。代表性的Keepall包款在打包時可變成完全平整的狀態，展開後則完美重現經典輪廓。其他配件則飾有品牌獨創以亞麻與棉布織成的 Vintage Canvas材質，令人想到 1900年代品牌製作旅行箱的編織帆布。她更以歷史悠久的Stokowski行李箱為靈感打造一款經典旅行箱，內裝其夢想旅程中需要的所有繪畫工具：可拆卸式畫架、收納畫筆與鉛筆的抽屜，甚至有專屬於貓咪的小窩。
「陪伴我的貓不僅可愛、令人感覺舒心，同時源源不絕地帶來各種創意靈感。」她在自傳《Grace: A Memoir》中曾言。這系列無疑不僅囊括所有時尚旅行者的夢想單品，也無疑是所有貓咪愛好者的心頭好。
