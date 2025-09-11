Coupang 酷澎台灣宣布 iPhone 17 明晚20時起預約

Coupang酷澎台灣正式加入Apple官方授權經銷商行列，全新iPhone 17隆重登場，Coupang酷澎9月12日晚間20時同步開放iPhone 17系列全機型預約，並結合火箭速配、WOW會員專屬服務與多元分期優惠，打造最佳購機體驗。

Coupang酷澎表示，以優質購物體驗與極速配送服務，為顧客帶來驚喜與滿意。截至2025年第2季，Coupang酷澎台灣攜手數百個國際與在地品牌，提供優質選品，成為每日生活的全方位購物首選，實踐「顧客至上」的服務理念。

Coupang酷澎今年起推出WOW會員，火箭速配最快隔天到貨，不限訂單金額無條件免運，並享有火箭速配商品30天內免費退貨。

中國信託銀行也攜手Coupang酷澎，針對中國信託銀行LINE Pay卡友提供獨家優惠，包括前1,300名卡友於Coupang酷澎購買iPhone 17任一機型即可現折600元與LINE POINTS回饋。活動辦法與領取資格由中國信託銀行公告為準。

