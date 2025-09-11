2025亞太永續博覽會登場！遠傳「智慧充電」、「智慧淨零校園」應用 讓永續走入生活
一年一度的「2025第四屆亞太永續博覽會」即日起在台北世貿一館熱鬧登場！這次遠傳電信與遠東集團旗下多家企業一起參展，以「共創淨零，遠東同行」為主軸，打造一個橫跨循環經濟、綠色能源與永續生活的「永續生活圈」，現場特別亮相兩大亮點應用—「智慧充電」與「智慧淨零校園」，讓科技真正走進你我的日常。
遠傳總經理井琪表示，遠傳身為集團的科技代表，致力以「遠傳大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）與雲端科技開發綠色資通訊解決方案，落實在自身的低碳營運，也協助產業界、公部門數位淨零雙軸轉型。遠傳身為連續2年於「道瓊永續世界指數（DJSI World）」位居全球電信業第一名，以及全國首家以1.5度C情境通過科學基礎減量目標倡議組織（SBTi）審核的電信業者，將持續以2048年全面淨零排放為目標，成為台灣與國際社會永續變革與轉型的關鍵力量。
台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，我們非常樂見遠東集團以跨產業的力量推動永續共好，集團中的科技代表遠傳由內而外驅動淨零轉型，展現持續以科技創新擴大永續影響力。
遠傳這次展出「智慧充電」，是一站式的電動車充電服務，從快速充電到一般充電樁都能規劃，還能全天候維運，並可結合碳盤查計算電動車減碳成效。目前服務已經進駐遠企、SOGO、遠百等商場，也能在公有停車場、校園找到，甚至和新竹市政府合作，打造全台首座電動公車公共充電樁。
另一大亮點「智慧淨零校園」，則是以遠傳自主研發的能源管理系統（EMS）為核心，把校園裡的路燈、冷氣、太陽能、微電網（儲能）等設備的用電資訊都整合到「校級能源管理平台」，讓學校能智慧化管理能源，並量化減碳成效。未來還能結合AI與數位雙生技術，深化校園永續發展，助攻校園深化淨零及永續轉型，實踐「大學社會責任」。本次展出更與龍華科大合作，示範如何用AI進行能源管理與碳盤查。
遠傳持續運用科技推動多元永續轉型方案，應用涵蓋遠距診療、智慧建築、智慧產業、能源轉型、打詐防制，推動綠色、安全與宜居的智慧城市生活圈；也攜手供應鏈永續轉型，連續5年獲得全球權威碳揭露組織CDP「供應商議合評等」最高榮譽「領導級A級」肯定，是台灣唯一達成此紀錄的電信業者。
