吃得到「厭世甜點店」聯名布丁！壽司郎「鮭魚季」回歸 必吃青森鱒鮭

曾經引起全台「鮭魚之亂」的日本迴轉壽司「壽司郎」，即日起推出全新「鮭魚季」活動，包括有「鮭魚親子生菜海苔包」、「酪梨鮪鮭卷」、「檸檬胡椒炙燒生鮭魚」等多款特色餐點同步登場，並且首度跨界合作人氣YouTuber「厭世甜點店」，推出「蒸的厭世焙茶布丁」，打造大人系的層次風味。

壽司郎本次「鮭魚季」的最大亮點，即是選用日本青森縣的鱒鮭入饌，肉質腹彈性且油脂均勻。「青森縣產鱒鮭拼盤」，一次集結檸檬蘿蔔泥炙燒鱒鮭、鮭魚卵蔥花鱒鮭、莫札瑞拉起司青醬鱒鮭、卵黃醬油鱒鮭海苔包，完整呈現鱒鮭的多層次口感，每份180元。韓式風味的「鮭魚親子生菜海苔包」以海苔與生菜打底，放上醋飯，再搭配鮭魚、韓式醬汁、鮭魚卵、酥炸麵衣、奶油乳酪，具有甜鹹交織的清爽風味，每份70元。。

「酪梨鮪鮭卷」以玉子、小黃瓜為基底，放上鮪魚、鮭魚與酪梨三種食材，再點綴魚卵與星星造型玉子燒，帶來超萌的視覺感受，每份60元。除此之外，還有「酥炸鮭魚」、「炸洋蔥洋釀鮭魚」、「炙燒奶油生鮭魚」、「檸檬胡椒炙燒生鮭魚」、「豐盛甜蝦」、「大人的辣味玉米沙拉軍艦」、「醃漬阿根廷魷魚鰭」等餐點同步登場。

壽司郎更首次與人氣YouTuber「厭世甜點店」跨界合作，推出限量甜點「蒸的厭世焙茶布丁」，以拿拿摳的私房布丁配方為基礎，並加入日本靜岡產焙茶，搭配橘瓣、鮮奶油與微甜紅豆，入口滑順並帶有烘焙茶香，最後再呈現回甘甜香，每份80元，每日每店限量供應。 鮭魚親子生菜海苔包，70元。圖／壽司郎提供 酪梨鮪鮭卷，60元。圖／壽司郎提供 青森縣產鱒鮭拼盤，180元。圖／壽司郎提供 蒸的厭世焙茶布丁，80元。圖／壽司郎提供

