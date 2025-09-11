全聯勇奪台灣永續行動獎1金3銀1銅 台南首間ESG概念店領航綠色零售

2025亞太永續博覽會與台灣永續行動獎頒獎典禮11日於台北世貿一館登場，全聯今年以集團力量為核心，首度結合全聯福利中心與元利機構，跨界打造近200坪「全聯永續新生活」展場。展區融合專業與感性，不僅展示元利建設兼顧工法與生態的建築設計，也透過全聯四大基金會呈現在弱勢關懷、兒少教育、文化推廣與環境守護上的公益影響力，更進一步倡議消費者如何透過日常購物實踐永續公民行動。今年展場亮點之一，是大安森林公園之友基金會將「瑠公圳」故事搬入會場，結合流動影像與靜謐空間，引領參觀者體驗台北城的水文歷史與生態生命力。

在頒獎典禮上，全聯更獲得主辦單位台灣永續能源基金會的高度肯定，一舉抱回五項台灣永續行動獎，包括SDG02「全聯惜食三部曲」金級、SDG03「高齡友善職場行動」銀級、SDG12「打造AI養殖科技農畜」與「打造永續小農經濟學」銀級，以及SDG10「走進偏鄉點燃兒少夢想」銅級，展現全聯在食物資源、農業升級、就業友善與教育共融等多元領域的持續投入。

將永續落實到日常經營，最具體的展現便是今年8月正式開幕的台南「歸仁中正南」門市，為全聯首間ESG永續概念店，以「綠化/綠能、模組化/再生材、省電/再利用、低碳/節能」四大方向規劃，實踐從建築到營運的永續藍圖。門市規劃七大具體措施：包括裝設345片太陽能板，預計每年減少碳排約8萬公斤CO₂e；打造雨水滯洪池並建置雨水回收系統，形成完整的水循環；舖設透水磚降低地表溫度、調節微氣候；種植綠樹與設置休憩區，提升社區綠化與公共價值；採用符合綠建築標準的三明治板，兼具保溫與隔熱；安裝Low-E隔熱玻璃，減少50%的空調能源需求；並規劃持續增設電動車充電樁，滿足新型態綠色交通的需求。

除了建築層面的創新，全聯門市營運也全面導入節能設備。冷藏櫃體全面加裝門片，相較傳統開放櫃可提升30%節能效率；冷凍設備改採R448A變頻冰箱，每年可減碳4.7萬公斤；全館照明改用LED線型燈具，節能幅度達30%，每年可再減碳約1.1萬公斤，且透過迴路設計讓靠窗區域燈光於日間可單獨關閉，減少用電。這些設計不僅降低耗能，更透過再生材質與模組化設計，推動循環經濟的落實。

近年全聯積極推動「循環減塑、永續農業、減碳綠能、惜食減廢」四大方向，並於去年成立永續委員會，由總經理蔡篤昌擔任主席，將永續DNA深植企業核心。在循環經濟方面，全聯自2024年起與新創公司ECOCO合作，導入智慧回收機，至今年7月底全台已裝設171台，累計回收瓶罐逾359萬個，減碳超過24萬公斤，預計年底前導入500間門市，未來也計畫導入回收保麗龍托盤。裸賣蔬果區銷售比例已提升至兩成，並持續推動減塑行動，月底將推出可重複使用的蔬果網袋，輕鬆把裸賣蔬果帶回家。

全聯透過永續展場的亮相、台灣永續行動獎的肯定，以及歸仁中正南ESG概念店的實踐，展現零售產業在環境、社會與治理上的全方位承諾，讓每一次購物不僅是消費，更是永續行動的一環。 冷藏食品、鮮乳開放櫃改用加門櫃體以達成省電效果，相較傳統開放櫃可提升30%節能效率。圖／全聯福利中心提供 全聯結合大安森林公園基金會，將「瑠公圳」故事搬入展場，用沉靜空間結合流動影像，深入探索城市與生態間的關係。圖／全聯福利中心提供 全聯永續新生活展場涵蓋公益行動、城市景觀、永續賣場，展現全聯集團在永續議題全方位的努力。圖／全聯福利中心提供 全聯榮獲台灣永續能源基金會肯定，勇奪五項「台灣永續行動獎」1金3銀1銅佳績。圖／全聯福利中心提供 全聯陸續於北中南各門市導入ECOCO智慧回收機，預計今年底將突破導入500間門市。圖／全聯福利中心提供

