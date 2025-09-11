台灣大iPhone 17資費方案 零元購機、加贈14+1項優惠

台灣大哥大（3045）11日公布iPhone 17系列資費方案，申辦月租1,399元，搭配老客戶、VIP優惠，iPhone 17（256G）即可零元入手。

此外，台灣大表示，喜愛智慧手錶的用戶，搭配月租999元5G專案，綁約24個月，即可零元入手Apple Watch SE 3。台灣大VIP用戶購機專案價最高折5,000元，限時升級「我的VIP」，月租費升轉續約還可獲最高1,500元mo幣回饋，舊換新最高折抵35,500元。若是搭配5G指定專案，5年以上老客戶購機享萬元免預繳。

台灣大指出，申辦新機搭配5G指定專案，最高享14+1項加值服務，涵蓋AI、影音娛樂、資安等多元類型。當中14項為台灣大獨家優惠，包括Apple One及Perplexity Pro等；其中2項更為iPhone 17用戶限定擁有，分別為App Store折抵金800元，以及「Netflix + HBO Max」限時優惠月付399元（原價600元）。此外，再加贈1項KKBOX 3個月免費體驗。若是申辦5G 1,599元以上指定資費專案，還有機會參加「AI女神」李珠珢見面會。

除14+1項加值服務，用戶於實體門市申辦iPhone 17系列指定專案，老客戶升轉最高贈1,500元mo幣；若於myfone網路門市申辦，最高送6,800元以上mo幣與電子禮券，申辦5G指定方案還可獲得Taiwan Duck限量版公仔，更有機會抽中iPad Air M3。另外提供iPhone 17購機加購優惠，AirPods現折500元、Apple Watch折抵最高1,000元，多款配件限時優惠價，並攜手犀牛盾推「手機殼回收方案」，購機同時也能響應永續。另可申辦「新復原者預繳保險專案」，最高享1,500元帳單回饋，並加贈一年個人資安保障；全機包膜再享9折優惠，兼顧防護與時尚。

台灣大表示，Apple Watch S11、Ultra 3、SE 3系列於11日早上9點起率先在myfone網路門市開放單機預購，單筆消費滿額搭配9月登記活動，最高可享1,800元電子禮券，相當於約15%回饋；iPhone 17系列空機將於9月12日晚間8點於myfone網路門市同步開放預購，搭配9月登記及多重回饋活動，最高可獲得5,350元電子禮券，相當於約17%回饋。

台灣大指出，myfone網路門市再加碼優惠，即日起至9月30日止，預約iPhone 17全系列，最高送6,800元以上mo幣與電子禮券，包含加碼抽1,500元myfone online電子禮券，老客戶續約優惠最高回饋1,500元mo幣等。

此外，台灣大表示，同期間預約Apple Watch S11/SE 3/Ultra 3，最高送3,800元以上電子禮券。上述預約活動，凡搭配指定5G手機專案即獨家加贈Taiwan Duck限量版公仔，並可參加iPad Air M3抽獎。另有指定銀行刷卡分期與滿額登錄優惠，最高再送1,550元，搭配myfone網路門市9月全館活動，續約用戶最高還能加碼獲得超過2,000元 myfone online電子禮券，回饋再升級。

台灣大指出年度代言人「AI女神」李珠珢，將於11月29日在台北舉辦限量350席的《大可同樂 李珠珢粉絲見面會》。即日起至10月31日，凡申辦台灣大5G月租1,899元（含）以上指定專案，並於11月2日前至官網完成登錄，即可免抽獎直接獲得入場資格，成為200位幸運參與者之一，名額採「先登錄先保留」原則，額滿即止；申辦1,599元指定專案的用戶，則可獲得限量150個名額抽獎資格，並由台灣大於官網公布中獎名單。

