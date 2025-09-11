「迪士尼探險號」郵輪首航延期！ 各家退費方案看這裡 航程、商品5折

亞洲第一艘迪士尼遊輪「迪士尼探險號Disney Adventure」今（11日）公告，首航將延至2026年3月10日開航，原定2025年12月15日至2026年3月12日間的航程將全數取消。包括可樂旅遊、KKday、Klook都在第一時間公布取消方案。

●可樂旅遊

可樂旅遊表示，針對已透過可樂旅遊訂購受影響航次的旅客（包含團體及自由行商品），後續將會由專人主動聯繫，協助旅客改期等相關事宜。若旅客原訂購2025年12月15日首航航次，請於9月21日前確認是否變更為新的首航日期（2026年3月10日），可享有艙房5折優惠；如無法更改為新的首航日期，旅客也可選擇全額退費或改訂2026年3月16到2027年3月31日出發之「迪士尼探險號」商品，一樣享有新航次艙房5折優惠。

若旅客原訂購2025年12月18日至2026年3月12日受影響航次，可樂旅遊會由專人協助更改至2026年3月16日至2027年3月31日出發之航程，並享有新航次艙房5折優惠，需於2026年3月31日以前完成變更；如旅客無法更改日期，則可全額退費，不另收取費用。

●Klook

Klook今（11）日表示，根據迪士尼郵輪今早的官方公告，原訂於2025年12月15日至2026年3月12日期間出發的「迪士尼探險號航程」，將延期直到準備好啟航為止。如果旅客購買的是迪士尼探險號首航 （原訂2025年12月15日出發），此行程將自動改期到新的首航日期（2026年3月10日），並獲得原訂單郵輪艙房5折的退款；如果旅客仍希望取消，請於2025年9月21日前辦理，也可獲得未來航程5折優惠。

Klook提到，預訂其他時間區間的旅客（2025年12月18日至2026年3月12日），訂單將自動取消並且全額退款，旅客也可再獲得5折優惠，並於2025年10月8日至2026年3月31日前完成預訂，航程需在2027年3月31日之前出發。Klook說明，後續Klook和迪士尼郵輪將會公布更多兌換的詳情以及條款和細則。

●KKday

KKday表示，針對2025年12月15日首航出發的旅客，可選擇以下其一方案：

一、同意參加2026年3月10日出發的新首航：若同意改至新首航，請於2025年9月21日前回覆確認同意。KKday將於收到同意回覆後，自動為您更改至2026年3月10日出發之新首航，並保留相同房型及等值內容。此外，遊輪公司將於後續退還您50%的費用作為補償（遊輪公司將先退款予KKday，KKday將盡快退款予旅客）。

選擇全額退款：無法搭乘新首航的旅客可於2025年9月21日前申請全額退款，將退還100%已支付的遊輪費用外，並提供每位旅客未來預訂迪士尼探險號商品之50%折扣優惠。

二、針對其他日期出發的旅客：退還100%已支付的遊輪費用，並提供每位旅客未來預訂迪士尼探險號商品之50%折扣優惠。

商品推薦