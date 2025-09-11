快訊

才被狗仔爆料死訊…《三生三世》于朦朧墜樓亡 工作室悲痛證實

警訊？台積電創新高、台股爆量近5900億元 下跌家數卻遠多於上漲數

微風首波周年慶開跑 旭集餐券開店即秒殺、百萬珠寶交易頻現

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
微風首波週年慶開跑，旭集餐券開店即秒殺、精品包款熱銷。微風／提供
微風首波週年慶開跑，旭集餐券開店即秒殺、精品包款熱銷。微風／提供

微風廣場與微風南京周年慶11日正式開跑，微風表示，一開店需消費滿80,000元才能兌換的旭集餐券即被秒殺，Ten Thousand、成真咖啡等知名精品咖啡餐券也都立即被兌換完畢，微風廣場7F贈獎處也人潮滿滿。微風廣場本次周年慶以精品包款最為熱銷，LOEWE與Balenciaga獨特包款超級搶手，以及百萬珠寶交易頻現。

微風表示，今年周年慶滿額兌獎情況以餐飲方面最熱烈，尤其是今年新加入微風廣場的日式料理吃到飽旭集最具人氣。除此之外，從台中審計新村起源的成真咖啡也緊隨其後，限定下午茶套餐也是一開門即被兌完。今年首六日的樓面滿額禮以高面額的現金兌換券為主，首日也已被兌換破百份。微風廣場今年滿額再加碼抽70萬長榮雙人機票與TASAKI 20萬鑽戒，還有許多高級禮品可兌換。

台北時尚地標微風廣場周年慶首日，以精品銷售情況最佳，全台僅一件的LOEWE Flamenco Purse圓點羊毛刺繡肩背手拿包開店即被VIP顧客搶購。Flamenco系列也深受消費者喜愛，相當炙手可熱，今日已售出逾十件。Balenciaga主力包款以近期回歸時尚界的Le City與Rodeo為主。其中Le City Bowling Bag小型黑色保齡球包更獲得支持者的瘋搶，銷售情況十分亮眼。名品服飾的部分則以SANDRO主推的單寧系列、MAJE的度假類單品最吸睛，Jennie、Selena Gomez最愛的時尚鞋履品牌VIVAIA一早就賣出近40雙的佳績。此外，珠寶類商品維持穩健買氣，已有多筆百萬等級交易完成，顯示高端客群回流持續穩定，且仍有大額訂單積極洽談中，後續表現值得期待。

微風南京館內各品牌祭出多重優惠搶攻買氣，集雅社推出滿萬送千、家電單件9折、兩件以上再折扣等多重疊加優惠。MUJI無印良品加碼良品周間全館9折，並推秋冬服飾8折與空間芳香油組合優惠價990元。各大品牌的熱賣商品也表現亮眼，包括OSIM天王工學椅熱銷14張、AVEDA護髮露售出42組、ZAN ZAN bra top組售出20組、蕾莉歐按摩油賣出26份。餐飲方面，1樓的甜點伴手禮訂單量明顯成長，丰丹「璀璨珍貝」與盧琴樹「流心映月」禮盒分別售出20與18盒，beard papa's推出9月限定泡芙「香蕉巧克力」與「餅乾巧酥」口味，首六日限定禮盒搶市，有效帶動周年慶人潮與買氣。

微風 咖啡 旭集 周年慶

延伸閱讀

台中大遠百周年慶10日開打 有望登上全台百貨「新店王」

百貨周年慶大戰開打 廣三SOGO 30周年慶18日登場

罕見58.69克拉藍寶石在台現身 Harry Winston將繁星摘下長伴左右

深圳水貝 拚華人珠寶產業升級

相關新聞

2025亞太永續博覽會登場！遠傳「智慧充電」、「智慧淨零校園」應用　讓永續走入生活

一年一度的「2025第四屆亞太永續博覽會」即日起在台北世貿一館熱鬧登場！這次遠傳電信與遠東集團旗下多家企業一起參展，以「...

吃得到「厭世甜點店」聯名布丁！壽司郎「鮭魚季」回歸 必吃青森鱒鮭

曾經引起全台「鮭魚之亂」的日本迴轉壽司「壽司郎」，即日起推出全新「鮭魚季」活動，包括有「鮭魚親子生菜海苔包」、「酪梨鮪鮭...

全聯勇奪台灣永續行動獎1金3銀1銅 台南首間ESG概念店領航綠色零售

2025亞太永續博覽會與台灣永續行動獎頒獎典禮11日於台北世貿一館登場，全聯今年以集團力量為核心，首度結合全聯福利中心與...

台灣大iPhone 17資費方案 零元購機、加贈14+1項優惠

台灣大哥大（3045）11日公布iPhone 17系列資費方案，申辦月租1,399元，搭配老客戶、VIP優惠，iPhon...

「迪士尼探險號」郵輪首航延期！ 各家退費方案看這裡 航程、商品5折

亞洲第一艘迪士尼遊輪「迪士尼探險號Disney Adventure」今（11日）公告，首航將延至2026年3月10日開航...

跟著咖啡風味去旅行 星巴克首度在台推出「在地區域限定飲品」

星巴克台灣市場首度推出「TAIWAN COFFEE JOURNEY」企劃，以在地區域限定飲品，邀請民眾一同展開全新的咖啡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。