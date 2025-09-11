微風首波周年慶開跑 旭集餐券開店即秒殺、百萬珠寶交易頻現

微風廣場與微風南京周年慶11日正式開跑，微風表示，一開店需消費滿80,000元才能兌換的旭集餐券即被秒殺，Ten Thousand、成真咖啡等知名精品咖啡餐券也都立即被兌換完畢，微風廣場7F贈獎處也人潮滿滿。微風廣場本次周年慶以精品包款最為熱銷，LOEWE與Balenciaga獨特包款超級搶手，以及百萬珠寶交易頻現。

微風表示，今年周年慶滿額兌獎情況以餐飲方面最熱烈，尤其是今年新加入微風廣場的日式料理吃到飽旭集最具人氣。除此之外，從台中審計新村起源的成真咖啡也緊隨其後，限定下午茶套餐也是一開門即被兌完。今年首六日的樓面滿額禮以高面額的現金兌換券為主，首日也已被兌換破百份。微風廣場今年滿額再加碼抽70萬長榮雙人機票與TASAKI 20萬鑽戒，還有許多高級禮品可兌換。

台北時尚地標微風廣場周年慶首日，以精品銷售情況最佳，全台僅一件的LOEWE Flamenco Purse圓點羊毛刺繡肩背手拿包開店即被VIP顧客搶購。Flamenco系列也深受消費者喜愛，相當炙手可熱，今日已售出逾十件。Balenciaga主力包款以近期回歸時尚界的Le City與Rodeo為主。其中Le City Bowling Bag小型黑色保齡球包更獲得支持者的瘋搶，銷售情況十分亮眼。名品服飾的部分則以SANDRO主推的單寧系列、MAJE的度假類單品最吸睛，Jennie、Selena Gomez最愛的時尚鞋履品牌VIVAIA一早就賣出近40雙的佳績。此外，珠寶類商品維持穩健買氣，已有多筆百萬等級交易完成，顯示高端客群回流持續穩定，且仍有大額訂單積極洽談中，後續表現值得期待。

微風南京館內各品牌祭出多重優惠搶攻買氣，集雅社推出滿萬送千、家電單件9折、兩件以上再折扣等多重疊加優惠。MUJI無印良品加碼良品周間全館9折，並推秋冬服飾8折與空間芳香油組合優惠價990元。各大品牌的熱賣商品也表現亮眼，包括OSIM天王工學椅熱銷14張、AVEDA護髮露售出42組、ZAN ZAN bra top組售出20組、蕾莉歐按摩油賣出26份。餐飲方面，1樓的甜點伴手禮訂單量明顯成長，丰丹「璀璨珍貝」與盧琴樹「流心映月」禮盒分別售出20與18盒，beard papa's推出9月限定泡芙「香蕉巧克力」與「餅乾巧酥」口味，首六日限定禮盒搶市，有效帶動周年慶人潮與買氣。

