快訊

「我不強迫但會說服你」21歲女網紅險遭騙拍A片 超噁對話曝光

大雨狂炸13縣市！氣象署發布大雨特報 「一路下到晚上」

跟著咖啡風味去旅行 星巴克首度在台推出「在地區域限定飲品」

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
北部限定「檸檬柚香青茶咖啡」，以星巴克經典濃縮咖啡為基底，融合清新淡雅茶香的青茶與酸甜果韻的蜂蜜紅柚醬，交織出層次豐富的味覺體驗。圖/星巴克提供
北部限定「檸檬柚香青茶咖啡」，以星巴克經典濃縮咖啡為基底，融合清新淡雅茶香的青茶與酸甜果韻的蜂蜜紅柚醬，交織出層次豐富的味覺體驗。圖/星巴克提供

星巴克台灣市場首度推出「TAIWAN COFFEE JOURNEY」企劃，以在地區域限定飲品，邀請民眾一同展開全新的咖啡旅程。在地區域限定飲品靈感來自2024年星巴克終極咖啡師團隊挑戰賽（Ultimate Barista Team Challenge），賽中表現亮眼的區域團隊，將其創意概念延伸至此次的飲品開發。

北部限定「檸檬柚香青茶咖啡」，以星巴克經典濃縮咖啡為基底，融合清新淡雅茶香的青茶與酸甜果韻的蜂蜜紅柚醬，交織出層次豐富的味覺體驗，咖啡與茶些微甘苦尾韻帶出檸檬與蜜柚自然清香，餘韻悠長。

中部限定「鹹焦糖風味伯爵茶咖啡」，以優雅茶香與經典濃縮咖啡完美融合的創新風味，選用星巴克經典濃縮咖啡為基底，交織伯爵茶的淡雅佛手柑香氣，再融入絲滑柔順的鹹焦糖奶蓋，入口綿密滑順，層層堆疊出豐富口感。

南部限定「蜂蜜柚香椰奶咖啡」，以蜂蜜紅柚醬的甜潤果香與椰奶的輕盈口感完美融合，透過冰搖濃縮咖啡層層釋放豐富風味。清新椰奶恰到好處地平衡果香與咖啡的醇苦，交織出清爽滑順的夏日口感。

東部限定「綿雲馥茶濃縮咖啡」，山巒與雲霧縈繞的北台灣，來上一杯綿密奶泡包裹茶香與咖啡香的特調，柔和而馥郁，彷彿漫步雲端般悠然自在。這款創新飲品巧妙融合濃縮咖啡與帶微氣泡口感的阿薩姆紅茶，頂層覆上西印度櫻桃風味泡沫，讓整體口感圓潤滑順，層次豐富，帶來一場溫柔卻充滿驚喜的味覺旅程。

即日起，集滿30點即可兌換「星巴克一次性即可拍相機」乙組，或集滿2點以1,180元加購乙組（數量依門市實際為主，款式隨機，數量有限，贈完為止）。

同時，星巴克也特別展現「出發吧！一起旅遊趣」的旅行精神，推出周邊商品，包括展現出車道型門市的靈活精神與貼心服務的「DT傳星意小熊鑰匙圈」，代表品牌精神與可愛魅力的「平安達摩小熊鑰匙圈」，以品牌色調搭配Bearista熊夥伴展現咖啡生活場景「綠色DT咖啡驛站提袋」。

中部限定「鹹焦糖風味伯爵茶咖啡」，以優雅茶香與經典濃縮咖啡完美融合的創新風味。圖/星巴克提供
中部限定「鹹焦糖風味伯爵茶咖啡」，以優雅茶香與經典濃縮咖啡完美融合的創新風味。圖/星巴克提供
東部限定「綿雲馥茶濃縮咖啡」，山巒與雲霧縈繞的北台灣，來上一杯綿密奶泡包裹茶香與咖啡香的特調，柔和而馥郁，彷彿漫步雲端般悠然自在。圖/星巴克提供
東部限定「綿雲馥茶濃縮咖啡」，山巒與雲霧縈繞的北台灣，來上一杯綿密奶泡包裹茶香與咖啡香的特調，柔和而馥郁，彷彿漫步雲端般悠然自在。圖/星巴克提供
以一次性底片相機為媒介，召喚「回到星巴克、回到當下」的感動時光，與星巴克作為「第三生活空間」的角色，喚醒顧客對星巴克與日常情感連結的記憶與想像。圖/星巴克提供
以一次性底片相機為媒介，召喚「回到星巴克、回到當下」的感動時光，與星巴克作為「第三生活空間」的角色，喚醒顧客對星巴克與日常情感連結的記憶與想像。圖/星巴克提供
南部限定「蜂蜜柚香椰奶咖啡」，以蜂蜜紅柚醬的甜潤果香與椰奶的輕盈口感完美融合，透過冰搖濃縮咖啡層層釋放豐富風味。圖/星巴克提供
南部限定「蜂蜜柚香椰奶咖啡」，以蜂蜜紅柚醬的甜潤果香與椰奶的輕盈口感完美融合，透過冰搖濃縮咖啡層層釋放豐富風味。圖/星巴克提供

咖啡 蜂蜜 星巴克

延伸閱讀

咖啡別加糖加奶，改加「它」抑制苦味更順口！營養師教咖啡怎麼喝最健康

網售門票稱多付2杯咖啡挨罰10倍 北市：屬違法

免出門爽喝！ 星巴克外送「foodomo買1送1、foodpanda第2杯半價」 星冰樂、茶瓦納統統有

家樂福正式加入OPENPOINT！這天起點數全改制7-11、星巴克都能折抵

相關新聞

跟著咖啡風味去旅行 星巴克首度在台推出「在地區域限定飲品」

星巴克台灣市場首度推出「TAIWAN COFFEE JOURNEY」企劃，以在地區域限定飲品，邀請民眾一同展開全新的咖啡...

膠囊咖啡粉囊可回收、海廢再製成拖鞋 企業推塑膠回收再製成效亮眼

第5屆全球塑膠會議續會（INC-5.2）上月才在瑞士日內瓦落幕，可惜談判再次破局。但國內外一些企業，如友達光電、生產膠囊...

iPhone 17系列預購優惠加碼 遠傳：最多2500元回饋

遠傳電信（4904）表示，為讓果粉搶先購機， 9月12日晚間8點起，開放遠傳網路門市同步Apple官網限量預購，同時宣布...

JINS用「廢鏡」打造動物療癒森林 鼓鼓首度帶可愛「兒子」亮相

日本眼鏡品牌JINS今年再次升級「廢鏡新思」永續計畫，回收近3萬副廢棄眼鏡，打造全新「動物友好樂園：魔法療癒森林」即起至...

影／鄧麗君三十周年音樂會 完成鄧麗君兩個遺憾

2025年適逢華語歌壇傳奇人物鄧麗君離世三十周年，為紀念她對華語音樂的深遠貢獻，金寶山社會福利慈善事業基金會、灣聲樂團與...

榮成紙業奪永續行動獎1金4銅 以循環經濟與公益實踐永續願景

台灣工業用紙最大廠榮成紙業於「2025亞太暨台灣永續行動獎」奪下第四屆亞太永續行動獎及第五屆台灣永續行動獎共1金4銅，展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。