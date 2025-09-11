跟著咖啡風味去旅行 星巴克首度在台推出「在地區域限定飲品」

星巴克台灣市場首度推出「TAIWAN COFFEE JOURNEY」企劃，以在地區域限定飲品，邀請民眾一同展開全新的咖啡旅程。在地區域限定飲品靈感來自2024年星巴克終極咖啡師團隊挑戰賽（Ultimate Barista Team Challenge），賽中表現亮眼的區域團隊，將其創意概念延伸至此次的飲品開發。

北部限定「檸檬柚香青茶咖啡」，以星巴克經典濃縮咖啡為基底，融合清新淡雅茶香的青茶與酸甜果韻的蜂蜜紅柚醬，交織出層次豐富的味覺體驗，咖啡與茶些微甘苦尾韻帶出檸檬與蜜柚自然清香，餘韻悠長。

中部限定「鹹焦糖風味伯爵茶咖啡」，以優雅茶香與經典濃縮咖啡完美融合的創新風味，選用星巴克經典濃縮咖啡為基底，交織伯爵茶的淡雅佛手柑香氣，再融入絲滑柔順的鹹焦糖奶蓋，入口綿密滑順，層層堆疊出豐富口感。

南部限定「蜂蜜柚香椰奶咖啡」，以蜂蜜紅柚醬的甜潤果香與椰奶的輕盈口感完美融合，透過冰搖濃縮咖啡層層釋放豐富風味。清新椰奶恰到好處地平衡果香與咖啡的醇苦，交織出清爽滑順的夏日口感。

東部限定「綿雲馥茶濃縮咖啡」，山巒與雲霧縈繞的北台灣，來上一杯綿密奶泡包裹茶香與咖啡香的特調，柔和而馥郁，彷彿漫步雲端般悠然自在。這款創新飲品巧妙融合濃縮咖啡與帶微氣泡口感的阿薩姆紅茶，頂層覆上西印度櫻桃風味泡沫，讓整體口感圓潤滑順，層次豐富，帶來一場溫柔卻充滿驚喜的味覺旅程。

即日起，集滿30點即可兌換「星巴克一次性即可拍相機」乙組，或集滿2點以1,180元加購乙組（數量依門市實際為主，款式隨機，數量有限，贈完為止）。

同時，星巴克也特別展現「出發吧！一起旅遊趣」的旅行精神，推出周邊商品，包括展現出車道型門市的靈活精神與貼心服務的「DT傳星意小熊鑰匙圈」，代表品牌精神與可愛魅力的「平安達摩小熊鑰匙圈」，以品牌色調搭配Bearista熊夥伴展現咖啡生活場景「綠色DT咖啡驛站提袋」。

