龍蝦×和牛×鱈場蟹吃到飽！長榮鳳凰「奢華早午餐」全台獨創登場

長榮鳳凰酒店（礁溪）自9月14日起震撼推出「周日限定奢華早午餐」，將奢華食材一次傾注，顛覆傳統早午餐框架，開啟星級酒店餐飲的全新格局。以「奢華 × 無界 × 尊享」為核心，將傳統飯店早午餐徹底升級為餐桌饗宴藝術。一次集結龍蝦、澳洲和牛、鱈場蟹、干貝、戰斧豬排、松葉蟹腳、廣島生蠔等頂級食材，打造全台唯一奢華「一泊二食」體驗。

凡於周六入住含餐專案，即可於周日免費尊享價值1,580元的海陸早午餐盛宴，從龍蝦三重奏、現切爐烤和牛到松葉蟹腳與鮭魚卵海鮮丼飯，多道頂級料理澎派上桌。

全新升級的「周日限定奢華早午餐」，以龍蝦、和牛、干貝、戰斧豬等頂級食材鋪陳，開啟假日全新的奢華篇章。對許多旅客而言，假日不只是休憩，更是一種講究儀式感的生活態度。長榮鳳凰酒店正是看準這份需求，將「周日限定奢華早午餐」打造為專屬於住客的美味禮遇，讓餐飲體驗化作專屬周末的珍藏時刻，於舌尖開啟一段奢華旅程。從龍蝦的彈牙、和牛的細嫩，到干貝的鮮甜與戰斧豬的霸氣，所有料理皆由長榮鳳凰酒店行政主廚及其團隊悉心設計，將珍稀食材轉化為一段段驚喜篇章，讓入住的體驗不僅止於溫泉與休閒，而是完整升級為尊寵專屬的奢華假期。

海鮮向來是餐檯上的靈魂，在此次升級中，龍蝦無疑成為焦點。眼斑龍蝦入菜的沙拉搭配維也納麵包，清新爽口，凸顯海味的細緻鮮甜；酥炸龍蝦包金黃酥脆、鮮美濃郁，每一口都令人驚喜；鱈場蟹龍蝦湯泡飯更以濃郁湯頭收攏大海精華，醇厚的滋味讓人回味無窮。干貝的細膩同樣不可忽視，現場料理的干貝，外焦內嫩、鮮甜飽滿；比目魚的細膩與廣島生蠔的鮮脆，則讓海味的層次更加完整。

除了海鮮的驚艷，肉品的表現同樣精彩。現煎的紐西蘭羊排外酥內嫩，散發著獨特迷人香氣，美式辣醬戰斧豬則以厚實口感與份量感成為餐檯焦點。爐烤澳洲和牛每日新鮮現切，油脂香氣在空氣中瀰漫，肉質細膩入口即化；細火慢燉的澳洲和牛牛肉麵則以濃郁湯頭與軟嫩肉塊展現另一種溫潤而深刻的美味。現場亦供應兩款中式燉湯，花膠菌菇燉雞湯膠質豐富、口感溫潤，水梨雲耳排骨湯則清甜潤肺，帶來養生與滋補的暖心享受。

在日料區精緻與細緻展現無遺。鮭魚卵海鮮丼飯晶瑩飽滿、鮮美爆發，甜蝦握壽司與干貝炙燒握壽司入口即化，鮮度逼人，讓壽司愛好者一次滿足。

甜點與西式麵包區同樣展現滿滿誠意。近年在社群上爆紅的法式吐司烤布蕾，以外酥內滑、香氣濃郁的口感征服味蕾，現場製作時更是香氣四溢。焦糖開心果布丁則融合堅果香氣與布丁的綿密口感，濃郁不膩口。主廚亦精心準備多款手作麵包，三星蔥鴨賞佛卡夏鹹香獨特、無花果巧帕達帶有天然果乾清香，牛肉乳酪麵包則厚實濃郁，為早午餐增添多層次風味，從第一口到最後一口皆充滿驚喜。

長榮鳳凰酒店表示，「周日限定奢華早午餐」不僅是餐飲的升級，更是住宿體驗的再進化。此餐飲服務僅於每周日供應，凡於周六入住含餐專案的貴賓皆可免費享用價值1,580元的海陸盛宴，無需額外費用。不論是情侶出遊、親子同樂或銀髮族群的悠閒時光，都能在旅程中細細品味專屬的奢華滋味。長榮鳳凰酒店亦提醒，遇連續假期將視情況加開場次，建議旅客及早訂房，以免錯過這場假日限定的美味饗宴。

商品推薦