膠囊咖啡粉囊可回收、海廢再製成拖鞋 企業推塑膠回收再製成效亮眼

聯合報／ 記者徐柏棻／台北即時報導
友達光電利用廢棄塑膠製造成萬年曆。記者徐柏棻／攝影
第5屆全球塑膠會議續會（INC-5.2）上月才在瑞士日內瓦落幕，可惜談判再次破局。但國內外一些企業，如友達光電、生產膠囊咖啡的雀巢集團Nespresso、生產綠建材「生森の木」的英本集團，都透過塑膠及廢料回收再製，達到減塑的目的。

即日起一連三天，民眾可以前往台北世貿一館參觀「2025亞太永續博覽會」，看企業的減塑作為，民眾上網登錄後可免費入場，網址：https://www.accupass.com/go/20254thSDGASIA

友達光電永續策略處高級工程師郭家佑表示，2023年是友達的減塑元年，他們將包裝光電板的塑膠包材、束帶、薄膜和塑膠棧板及報廢的塑膠容器全數回收，並和塑膠中心合作，製成帽子、資料夾、再生筆、萬年曆、環保獎盃及可以承裝供應商料件的承盤，達到減塑及資源再利用。

友達也在公司內部推動減塑生活圈，包括宿舍不提供一次性餐具及備品、小7茶葉蛋不提供塑膠袋、小7貨架上減少寶特瓶裝飲料。每年並舉辦淨灘和植樹活動，淨灘撿回的海廢再製成拖鞋，供員工在廠區穿著。

高單價的膠囊咖啡令人憂慮用後的咖啡膠囊該如何處理，專門生產膠囊咖啡的瑞士雀巢集團Nespresso，該公司商務通路客戶襄理郭力睿表示，全台Nespresso精品店及百貨專櫃都有粉囊回收箱，也可以拿到中華郵政各地郵局的「i郵箱」免費回收。在2023年，全台的咖啡膠囊回收率已達60%，超越全球平均。

郭力睿說，咖啡粉囊（膠囊）的主要材質是鋁，回收後可以製成腳踏車或筷子、拖盤和筆記本。而回收的咖啡渣可以製成筆記本中的再生紙，或送到宜蘭、台北市北投、新北市鶯歌等地有機農場當成堆肥。

位在新北市淡水區的英本工業，則利用半導體封裝廠的包材和載帶，以及營建業的邊腳料，經過粉碎、混合、押紋後，變成外觀有如實木的綠建材。這項被稱為「生森の木」的環保建材可廣泛用在空中花園和庭園造景，而且零砍伐、零廢棄，可以推動建築業綠色轉型。

友達光電利用廢保麗龍製成的女王頭造型環保獎盃。記者徐柏棻／攝影
Nespresso在全台的咖啡膠囊回收率已達60%，超越全球平均。記者蔡宗儒／攝影
英本工業利用半導體封裝廠的包材和載帶，以及營建業的邊腳料，製成外觀有如實木的綠建材「生森の木」。記者徐柏棻／攝影
