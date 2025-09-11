iPhone 17系列預購優惠加碼 遠傳：最多2500元回饋

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
遠傳電信（4904）表示，為讓果粉搶先購機，9月12日晚間8點起，開放遠傳網路門市同步Apple官網限量預購，同時宣布加碼再享最高2,500元回饋，搭配指定5G方案入手新機零元起。 美聯社

遠傳電信（4904）表示，為讓果粉搶先購機，9月12日晚間8點起，開放遠傳網路門市同步Apple官網限量預購，同時宣布加碼再享最高2,500元回饋，搭配指定5G方案入手新機零元起。不管是新申辦、攜碼或是老客戶續約， 線上輕鬆下單超方便，享受提前預訂到最愛機款的滿足感，新機數量有限，果粉千萬不要錯過。

蘋果指出，年度最受矚目的iPhone Air、iPhone 17系列重磅登場，史上最輕薄的iPhone Air或是頂規的iPhone 17 Pro，iPhone 17 Pro Max都是高人氣的新機，另外iPhone 17 Air「天藍色」，或是iPhone 17系列「宇宙橙」、「薰衣草紫」新色，更是矚目的焦點。

遠傳表示，網路門市開放預購時間，自9月12日晚間8點至9月14日晚間11點59分止，消費者完成新申辦、攜碼或續約iPhone Air、iPhone 17系列任一機款，就可以免出門免排隊優先拿到最新iPhone，再享有最高2,500元的預購回饋，包括Solide Cube 10,000mAh迷你行動電源（市價1,090元）以及悠遊付滿額回饋1,500元（限量回饋，先搶先贏）。此外，使用遠傳friDay聯名卡購買新機，最高可再享8%回饋，VIP續約客戶最高再折5,000元，輕鬆入手iPhone 17、iPhone Air超划算。

遠傳指出，預購期間申辦指定5G資費方案，不僅能搶先擁有最新iPhone，還可享多重加值好禮，包括遠傳friDay影音暢看2個月免費，隨時追劇看片、Spotify Premium首訂3個月免費，高品質音樂無廣告干擾、防駭心守護3個月免費，上網更安心。遠傳整合購機、影音、音樂、資安多重服務，打造果粉專屬的一站式數位生活體驗。

今年遠傳攜friDay購物，線上空機預購時間與Apple官網同步於9月12日晚間8點至9月19日早上7點59分止，同時祭出雙重好康。好康一「快速通關優先取貨」服務，遠傳用戶只需打開「遠傳心生活App」，進入「新機到」專區，使用遠傳幣於「兌換超值券」區領取序號，再憑序號至friDay購物的遠傳iPhone 17空機專區購買，並於結帳時輸入序號，即可享有優先出貨服務，搶先拿到iPhone 17。

好康二「悠遊付×friDay聯名卡買iPhone17最高回饋5,200」，預購期間使用悠遊付並綁定friDay聯名卡購買iPhone 17，滿3萬即可回饋最高5,200元，預購名額僅有400名，欲購從速。

iPhone 遠傳電信

