JINS用「廢鏡」打造動物療癒森林 鼓鼓首度帶可愛「兒子」亮相

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
三創生活總經理賴寶月（左至右）、JINS台灣總經理邱明琪、JINS友善動物大使鼓鼓呂思緯、巴克幫-浪犬之家執行長王玫珊、台北市副市長林奕華出席位於三創的「動物友好樂園：魔法療癒森林」展覽。圖／JINS提供
三創生活總經理賴寶月（左至右）、JINS台灣總經理邱明琪、JINS友善動物大使鼓鼓呂思緯、巴克幫-浪犬之家執行長王玫珊、台北市副市長林奕華出席位於三創的「動物友好樂園：魔法療癒森林」展覽。圖／JINS提供

日本眼鏡品牌JINS今年再次升級「廢鏡新思」永續計畫，回收近3萬副廢棄眼鏡，打造全新「動物友好樂園：魔法療癒森林」即起至9月29日於三創生活園區展開。JINS友善動物大使「鼓鼓」呂思緯也帶著愛犬「小柱」現身，可愛畫面吸引現場粉絲搶拍。

JINS台灣總經理邱明琪表示，「今年是JINS進入台灣第10年，除了長期投入在地公益，更在4年前開始推動SDGs『廢鏡新思』計畫，把廢棄眼鏡轉化為兼具環保與平權教育意義的裝置藝術，我們希望透過創意，把永續、平權和友善理念帶進大家的日常生活」。台北市副市長林奕華也親臨現場，體驗和可愛動物角色的沉浸式互動，同時感謝JINS多年來關注平權和永續議題，以及捐款支持動物救援協會。

鼓鼓帶著兒子「小柱」現身，這是鼓鼓領養小柱以來，首度帶他參加現場活動，鼓鼓談到「寵物就是家人，開心能透過JINS的計畫，讓更多人重視動物平權的議題」。記者會期間，鼓鼓也隨時關注著小柱，過程中火速拿出尿布墊給小柱處理「突發狀況」，可愛的畫面引起現場一片掌聲。

自2022年起，JINS「廢鏡新思」計畫打造多個吸睛裝置，今年的魔法療癒森林，以柯基犬、虎斑貓、穿山甲、石虎台灣藍鵲、金線蛙與台灣鼴鼠為主角，帶來互動體驗。除了舉辦人寵友善的展覽外，JINS也現場宣布捐款給巴克幫-浪犬之家，支持「陽光屋興建計畫」，為浪浪們打造安心舒適的生活環境。

「動物友好樂園：魔法療癒森林」展覽：藍鵲擁抱沙發。圖／JINS提供
「動物友好樂園：魔法療癒森林」展覽：柯基浴池。圖／JINS提供
JINS台灣總經理邱明琪（左）與台北市副市長林奕華現場彩繪廢棄眼鏡。圖／JINS提供
JINS友善動物大使「鼓鼓」呂思緯，帶著愛犬小柱體驗「動物友好樂園：魔法療癒森林」展覽，將掌印蓋上鏡片做的許願幣。圖／JINS提供
JINS以「廢鏡新思」計畫中回收的廢棄眼鏡，製作推出「動物友好樂園：魔法療癒森林」，民眾可帶著毛孩至現場體驗以多個動物角色為主題的互動展覽。圖／JINS提供
JINS 動物 鼓鼓 石虎 記者會 林奕華 台灣藍鵲

