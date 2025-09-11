影／鄧麗君三十周年音樂會 完成鄧麗君兩個遺憾

2025年適逢華語歌壇傳奇人物鄧麗君離世三十周年，為紀念她對華語音樂的深遠貢獻，金寶山社會福利慈善事業基金會、灣聲樂團與鄧麗君文教基金會，將於10月5日（日）19:30於國家音樂廳共同主辦《永恆與經典》──鄧麗君三十周年音樂會。

鄧麗君三哥也是鄧麗君文教基金會董事長鄧長富表示：「鄧麗君總共出了1476首歌，有國語、台語、英語、日語、粵語、印尼語等六種語言的唱片，三十年來，鄧小姐的歌聲從未離開過大眾的心中。她是一位音樂家，也是一個時代的溫柔記憶。我們非常感謝金寶山與灣聲樂團的支持與用心，透過這場音樂會，她的音樂、精神與愛，將再次溫柔且有力地傳遞出去。希望每一位到場聆聽音樂會的聽眾，都能在音樂中找到屬於自己的記憶片段。」鄧長富透露這次音樂會完成鄧麗君兩個遺憾，一是終於有流行歌手在國家音樂廳舉行音樂會，二是流行歌手和交響樂一起演出。

鄧長富說，鄧麗君曾表示她自己的每一首歌她都喜歡，但鄧麗君曾說「我只在乎你」具有特別的意義。一是這首歌讓她在日本得到很多的榮譽，另外還有一個意義就是中文歌詞是慎芝老師寫的，她特別感念慎芝老師，所以她覺得這首歌特別有意義。

記者會上演奏鄧麗君的「小城故事」。音樂會則是會演奏獨上西樓、北國之春、甜蜜蜜、何日君再來、我只在乎你等曲目。 鄧麗君三哥也是鄧麗君文教基金會董事長鄧長富（圖）表示：鄧麗君總共出了1476首歌，有國語、台語、英語、日語、粵語、印尼語等六種語言的唱片，透露這次音樂會完成鄧麗君兩個遺憾，一是終於有流行歌手在國家音樂廳舉行演唱會，二是流行歌手和交響樂一起演出。記者蘇健忠／攝影

