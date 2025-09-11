快訊

「我不強迫但會說服你」21歲女網紅險遭騙拍A片 超噁對話曝光

大雨狂炸13縣市！氣象署發布大雨特報 「一路下到晚上」

影／鄧麗君三十周年音樂會 完成鄧麗君兩個遺憾

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
《永恆與經典》──鄧麗君三十周年音樂會由金寶山社會福利慈善事業基金會、灣聲樂團與鄧麗君文教基金會在國家音樂廳共同主辦。記者蘇健忠／攝影
《永恆與經典》──鄧麗君三十周年音樂會由金寶山社會福利慈善事業基金會、灣聲樂團與鄧麗君文教基金會在國家音樂廳共同主辦。記者蘇健忠／攝影

2025年適逢華語歌壇傳奇人物鄧麗君離世三十周年，為紀念她對華語音樂的深遠貢獻，金寶山社會福利慈善事業基金會、灣聲樂團與鄧麗君文教基金會，將於10月5日（日）19:30於國家音樂廳共同主辦《永恆與經典》──鄧麗君三十周年音樂會

鄧麗君三哥也是鄧麗君文教基金會董事長鄧長富表示：「鄧麗君總共出了1476首歌，有國語、台語、英語、日語、粵語、印尼語等六種語言的唱片，三十年來，鄧小姐的歌聲從未離開過大眾的心中。她是一位音樂家，也是一個時代的溫柔記憶。我們非常感謝金寶山與灣聲樂團的支持與用心，透過這場音樂會，她的音樂、精神與愛，將再次溫柔且有力地傳遞出去。希望每一位到場聆聽音樂會的聽眾，都能在音樂中找到屬於自己的記憶片段。」鄧長富透露這次音樂會完成鄧麗君兩個遺憾，一是終於有流行歌手在國家音樂廳舉行音樂會，二是流行歌手和交響樂一起演出。

鄧長富說，鄧麗君曾表示她自己的每一首歌她都喜歡，但鄧麗君曾說「我只在乎你」具有特別的意義。一是這首歌讓她在日本得到很多的榮譽，另外還有一個意義就是中文歌詞是慎芝老師寫的，她特別感念慎芝老師，所以她覺得這首歌特別有意義。

記者會上演奏鄧麗君的「小城故事」。音樂會則是會演奏獨上西樓、北國之春、甜蜜蜜、何日君再來、我只在乎你等曲目。

鄧麗君三哥也是鄧麗君文教基金會董事長鄧長富（圖）表示：鄧麗君總共出了1476首歌，有國語、台語、英語、日語、粵語、印尼語等六種語言的唱片，透露這次音樂會完成鄧麗君兩個遺憾，一是終於有流行歌手在國家音樂廳舉行演唱會，二是流行歌手和交響樂一起演出。記者蘇健忠／攝影
鄧麗君三哥也是鄧麗君文教基金會董事長鄧長富（圖）表示：鄧麗君總共出了1476首歌，有國語、台語、英語、日語、粵語、印尼語等六種語言的唱片，透露這次音樂會完成鄧麗君兩個遺憾，一是終於有流行歌手在國家音樂廳舉行演唱會，二是流行歌手和交響樂一起演出。記者蘇健忠／攝影

樂團 華語 日本 中文 台語 音樂會 鄧麗君

相關新聞

「迪士尼探險號」郵輪首航延期！各家退費方案看這裡 航程、商品5折

亞洲第一艘迪士尼遊輪「迪士尼探險號Disney Adventure」今（11日）公告，首航將延至2026年3月10日開航...

跟著咖啡風味去旅行 星巴克首度在台推出「在地區域限定飲品」

星巴克台灣市場首度推出「TAIWAN COFFEE JOURNEY」企劃，以在地區域限定飲品，邀請民眾一同展開全新的咖啡...

膠囊咖啡粉囊可回收、海廢再製成拖鞋 企業推塑膠回收再製成效亮眼

第5屆全球塑膠會議續會（INC-5.2）上月才在瑞士日內瓦落幕，可惜談判再次破局。但國內外一些企業，如友達光電、生產膠囊...

iPhone 17系列預購優惠加碼 遠傳：最多2500元回饋

遠傳電信（4904）表示，為讓果粉搶先購機， 9月12日晚間8點起，開放遠傳網路門市同步Apple官網限量預購，同時宣布...

JINS用「廢鏡」打造動物療癒森林 鼓鼓首度帶可愛「兒子」亮相

日本眼鏡品牌JINS今年再次升級「廢鏡新思」永續計畫，回收近3萬副廢棄眼鏡，打造全新「動物友好樂園：魔法療癒森林」即起至...

影／鄧麗君三十周年音樂會 完成鄧麗君兩個遺憾

2025年適逢華語歌壇傳奇人物鄧麗君離世三十周年，為紀念她對華語音樂的深遠貢獻，金寶山社會福利慈善事業基金會、灣聲樂團與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。