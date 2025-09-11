Gogoro EZZY 500 正式登場補助後 最低入手價不到4萬元

快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
Gogoro發表新車。業者提供
Gogoro發表新車。業者提供

Gogoro 11日正式推出全新入門級距車款 EZZY 500，擁有 5.5 kW 白牌動力與雙電池配置，以及多項實用又安心的超規配備，規格超越同級，補助後最低入手價不到 4 萬元，限時早鳥購車再折 $4,000 元，是每日通勤的輕鬆首選！

延續 EZZY 車系的入門款定位，Gogoro EZZY 500 瞄準通勤族長距離騎乘、每日購物採買與接送家人的需求，全新 5.5 kW 馬達與雙電池帶來更充足的動力和續航力，極速達到約 82 km/h，輪轂馬達更大幅度降低保養頻率。

Gogoro EZZY 500 具備同級最長的 70cm 座墊，窄版前端剪裁搭配防滑材質、超低座高，乘坐更符合人體工學，雙載舒適感加倍。除了標配前掛勾、前置杯架、飛旋踏板及後扶手，32.5 公分的腳踏空間可放置 28 吋行李箱，通勤出遊都方便。車重僅 102 公斤（含電池），輕巧靈活好操控，適合都會穿梭。

Gogoro EZZY 500 限時加碼贈送多項超值的汽車級功能，比如領先其他 Gogoro 車款搭載「智慧駐車輔助」功能，市區停等紅燈、上橋或立體停車場坡道排隊等候時，同時按住煞車和右把手 TRIP 鍵後，系統啟動煞車以防止車輛前後滑動，即可放開雙手；以及贈送定速巡航，減輕長途騎乘疲勞。

Gogoro 電池

