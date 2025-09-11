榮成紙業奪永續行動獎1金4銅 以循環經濟與公益實踐永續願景

台灣工業用紙最大廠榮成紙業於「2025亞太暨台灣永續行動獎」奪下第四屆亞太永續行動獎及第五屆台灣永續行動獎共1金4銅，展現永續實力。榮成強調短期利益與長期價值平衡，以循環經濟為淨零解方，並秉持以人為本理念，持續拓展永續影響力。

聯合國於2015年通過「2030 SDGs永續發展目標」，涵蓋消除貧窮、氣候行動、責任消費與生產、淨水與衛生、優質教育等17項核心目標。本次獲獎，榮成即在循環經濟與公益行動上呼應SDG6（淨水與衛生）、SDG12（責任消費與生產）、SDG4（優質教育），獲得評審肯定。

在環境面，榮成以循環經濟為核心，2024年共回收386萬噸廢紙作為原料，減碳效益達2,000萬噸，相當於5.1萬座大安森林公園碳吸附量；以99%廢紙再生製紙保護森林，製程散漿水可回用26次，水回收率達97%；並發展污泥纖維專利及廚餘再利用，全面落實資源循環。在社會面，榮成自2010年起長期支持南投縣民和國中，短期提供教學資源，中期拓展多元學習機會，長期協助升學與就業規劃，實踐「授人以漁」，持續為偏鄉教育注入動能。

即日起至9月13日，榮成於台北世貿一館亞太永續博覽會打造四米高「巨型冰山」展區，邀請民眾「走進北極海冰」，沉浸體驗氣候變遷衝擊。展場以3R（Recycle、Reduce、Reuse）概念設計，以回收廢紙作為展區施作材料，品牌吉祥物「小北極熊KuKu」更首次亮相，與觀眾互動並送出限量周邊，邀請民眾攜手守護北極海冰。 2024年榮成集團共回收386萬噸廢紙，減碳2000萬噸CO2e，相當於搶救小北極熊的家園6萬平方公尺海冰免於融化。圖／榮成紙業提供

商品推薦