中華電信iPhone 17資費出爐 搭5G指定資費零元購機

中華電信（2412）11日宣布iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max新機購機優惠資費，精采5G月繳1,399元，搭配購機方案36個月，iPhone 17 Pro Max （256GB）專案價26,300元、iPhone 17 Pro（256GB） 21,300元入手、iPhone Air（256GB）專案價18,300元、iPhone 17（256GB）11,300元帶回家，搭配指定資費方案，頂規旗艦iPhone 17 Pro （256GB），即可零元入手。此外，全新Apple Watch購機資費同步出爐，申辦指定資費，Apple Watch Series 11只要零元起。

中華電信指出，9月19日上午8點起，於全台指定服務據點及網路門市同步銷售iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max及Apple Watch Series 11、Apple Watch SE 3、Apple Watch Ultra 3，一次滿足果粉擁有iPhone新機與新錶的需求。

此外，中華電信指出，提供iPhone 17全系列新機與iPhone Air多元購機方案優惠，申辦精采5G月繳1,399元以上，即贈Apple購物金2,000元，舊機換新機加碼折2,000元、VIP最高折5,000元；選擇「精采FUN生活」方案，申辦精采5G 1,399元60個月租期，iPhone 17（256GB）搭配AirPods 4主動式降噪款等雙重好禮只要0元，

中華電信也宣布，提供iPhone 17全機型、iPhone Air 的超值52折加購Panasonic 55型4K顯示器、Apple iPad 11.0 Wi-Fi 128GB優惠，限時最高贈Hami Point 1,000點。另外，客戶綁定App Store行動帳單代付服務，消費最高加贈Hami Point 150點；中國信託All Me卡與中華電信聯名卡卡友，購機可享最高3%回饋，消費滿額再贈Hami Point 250點。此外，客戶首次申請eSIM、或於中華電信購機，每門號可享一次300元設定費免收。

