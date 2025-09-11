好看又能裝的水桶包 秋冬「麂皮」上場自帶隨性慵懶感

兼具實用性以及風格自帶隨性慵懶的肩背包、水桶包，是近年大受歡迎的包款款式，在各大精品、各種價位帶都可以找到自己喜歡的水桶包。

TORY BURCH的ROMY系列，為呼應秋冬氛圍，2025秋冬推出全新麂皮包款，召喚沉靜秋日。以麂皮獨特質地打造溫暖柔韌視覺，品牌包袋及鞋履系列代言人宋雨琦及品牌代言人秦嵐手提ROMY麂皮水桶包亮相，隨著攜帶包款大小不同的設計，各展個性風采。

TORY BURCH經典ROMY肩背包、水桶包、托特包等多款包型以麂皮材質嶄新登場，特選柔軟小牛皮絨面革，精緻金屬細節個性點綴，營造秋冬質感，寬敞的收納空間滿足出門需求，不只經典百搭，自帶隨性感的包款，讓走路都輕鬆瀟灑了起來。

另外，SANDRO 2025秋冬女裝系列以麂皮、仿舊皮革及硬挺毛料為主要材質，透過立體剪裁重新塑造女性輪廓。同時再度攜手中華區品牌摯友奚夢瑤詮釋，展現都會女性的多重魅力。秋冬從大膽的皮革、到浪漫的格紋；率性的騎士靴，到飄逸的花苞裙，透過多元材質的融合，演繹出女性剛柔並濟、獨立自信的時尚態度。

TORY BURCH品牌代言人秦嵐與ROMY系列麂皮水桶包。圖／TORY BURCH提供 楊謹華示範TORY BURCH麂皮肩背包的慵懶愜意。圖／TORY BURCH提供 程予希示範TORY BURCH ROMY麂皮肩背包的秋日氛圍感。圖／TORY BURCH提供 TORY BURCH ROMY麂皮水桶包，19,900元。圖／TORY BURCH提供 TORY BURCH ROMY小型刷毛麂皮肩背包，16,000元。圖／TORY BURCH提供 TORY BURCH ROMY Hobo小型麂皮肩背包，15,900元。圖／TORY BURCH提供 奚夢瑤詮釋SANDRO 2025秋冬系列，這季設計以麂皮、仿舊皮革及硬挺毛料為主要材質。圖／SANDRO 奚夢瑤詮釋SANDRO 2025秋冬系列，這季設計以麂皮、仿舊皮革及硬挺毛料為主要材質。圖／SANDRO提供 SANDRO酒紅色絲絨水桶包，18,090元。圖／SANDRO提供

