好看又能裝的水桶包 秋冬「麂皮」上場自帶隨性慵懶感

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
宋雨琦背上ROMY系列麂皮肩背包。圖／TORY BURCH提供
宋雨琦背上ROMY系列麂皮肩背包。圖／TORY BURCH提供

兼具實用性以及風格自帶隨性慵懶的肩背包、水桶包，是近年大受歡迎的包款款式，在各大精品、各種價位帶都可以找到自己喜歡的水桶包。

TORY BURCH的ROMY系列，為呼應秋冬氛圍，2025秋冬推出全新麂皮包款，召喚沉靜秋日。以麂皮獨特質地打造溫暖柔韌視覺，品牌包袋及鞋履系列代言人宋雨琦及品牌代言人秦嵐手提ROMY麂皮水桶包亮相，隨著攜帶包款大小不同的設計，各展個性風采。

TORY BURCH經典ROMY肩背包、水桶包、托特包等多款包型以麂皮材質嶄新登場，特選柔軟小牛皮絨面革，精緻金屬細節個性點綴，營造秋冬質感，寬敞的收納空間滿足出門需求，不只經典百搭，自帶隨性感的包款，讓走路都輕鬆瀟灑了起來。

另外，SANDRO 2025秋冬女裝系列以麂皮、仿舊皮革及硬挺毛料為主要材質，透過立體剪裁重新塑造女性輪廓。同時再度攜手中華區品牌摯友奚夢瑤詮釋，展現都會女性的多重魅力。秋冬從大膽的皮革、到浪漫的格紋；率性的騎士靴，到飄逸的花苞裙，透過多元材質的融合，演繹出女性剛柔並濟、獨立自信的時尚態度。

TORY BURCH品牌代言人秦嵐與ROMY系列麂皮水桶包。圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH品牌代言人秦嵐與ROMY系列麂皮水桶包。圖／TORY BURCH提供
楊謹華示範TORY BURCH麂皮肩背包的慵懶愜意。圖／TORY BURCH提供
楊謹華示範TORY BURCH麂皮肩背包的慵懶愜意。圖／TORY BURCH提供
程予希示範TORY BURCH ROMY麂皮肩背包的秋日氛圍感。圖／TORY BURCH提供
程予希示範TORY BURCH ROMY麂皮肩背包的秋日氛圍感。圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH ROMY麂皮水桶包，19,900元。圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH ROMY麂皮水桶包，19,900元。圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH ROMY小型刷毛麂皮肩背包，16,000元。圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH ROMY小型刷毛麂皮肩背包，16,000元。圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH ROMY Hobo小型麂皮肩背包，15,900元。圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH ROMY Hobo小型麂皮肩背包，15,900元。圖／TORY BURCH提供
奚夢瑤詮釋SANDRO 2025秋冬系列，這季設計以麂皮、仿舊皮革及硬挺毛料為主要材質。圖／SANDRO
奚夢瑤詮釋SANDRO 2025秋冬系列，這季設計以麂皮、仿舊皮革及硬挺毛料為主要材質。圖／SANDRO
奚夢瑤詮釋SANDRO 2025秋冬系列，這季設計以麂皮、仿舊皮革及硬挺毛料為主要材質。圖／SANDRO提供
奚夢瑤詮釋SANDRO 2025秋冬系列，這季設計以麂皮、仿舊皮革及硬挺毛料為主要材質。圖／SANDRO提供
SANDRO酒紅色絲絨水桶包，18,090元。圖／SANDRO提供
SANDRO酒紅色絲絨水桶包，18,090元。圖／SANDRO提供

品牌 收納

