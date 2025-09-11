快訊

這根本手上的航海王吧？Hublot發表新款Big Bang Unico航海勇者限量表

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
HUBLOT Big Bang Unico航海勇者限量表，42毫米、黑色碳纖維表殼、自動上鍊機芯、時間顯示與計時碼表功能，全球限量100只、77萬8,000元。圖／HUBLOT提供
HUBLOT Big Bang Unico航海勇者限量表，42毫米、黑色碳纖維表殼、自動上鍊機芯、時間顯示與計時碼表功能，全球限量100只、77萬8,000元。圖／HUBLOT提供

海洋的寬闊與充滿挑戰性，永遠都是精品設計的靈感來源之一。瑞士高級製表品牌宇舶表（HUBLOT）以遠洋帆船為靈感，發表了全新Big Bang Unico航海勇者限量表，結合輕盈的碳纖維材質與複雜精密機芯，展現出一望無際的遠征堅毅精神。

HUBLOT從2022年起便與專業航海船長Alan Roura合作，一同參與了包含跨大西洋帆船賽、旺代環球帆船賽（Vendée Globe）等多場海洋極限賽事，同時Alan Roura還將以Team AMAALA隊長身份，瞄準挑戰2027年的Vendée Globe環球賽事挑戰；HUBLOT則將與Alan Roura同行、給予其協助，在前往波濤洶湧的航道上，以可靠性能、一路相伴。

全新宇舶表（HUBLOT）Big Bang Unico航海勇者限量表將使用42毫米的拋光輕量黑色碳纖維為表殼材質，其中面盤9點鐘方向則有著紅底、白色十字的瑞士國旗，並以開放式面盤讓人閱讀時間之外、亦可欣賞機芯零件的打磨修飾細節。翻開背面，透明的藍寶石水晶玻璃下可近距離一探由354枚零件組成的HUB1280 UNICO自製飛返計時機芯。機芯具導柱輪結構與飛返計時碼表功能，因此可跳過歸零此一步驟、快速開始下一段計時，這無疑將對瞬息萬變的海上探險發揮了重要助益。

黑色碳纖維的底蓋外側並加以醒目的黃色HUBLOT、BIG BANG與限量編號字樣。表款全球限量100只，訂價則為77萬8,000元。

輕盈、堅固的碳纖維除了是表殼材質，過往也大量運用在F1一級方程式或太空領域。圖／HUBLOT提供
輕盈、堅固的碳纖維除了是表殼材質，過往也大量運用在F1一級方程式或太空領域。圖／HUBLOT提供
HUBLOT發表了新款的Big Bang Unico航海勇者限量表，集輕盈、精密複雜與可靠性能於一身。圖／HUBLOT提供
HUBLOT發表了新款的Big Bang Unico航海勇者限量表，集輕盈、精密複雜與可靠性能於一身。圖／HUBLOT提供
表款底蓋外側並有著醒目的黃色字樣裝飾。圖／HUBLOT提供
表款底蓋外側並有著醒目的黃色字樣裝飾。圖／HUBLOT提供
Alan Roura與HUBLOT從2022年開始合作，並將一同投入2027年的旺代環球帆船賽（Vendée Globe）競爭榮耀。圖／HUBLOT提供
Alan Roura與HUBLOT從2022年開始合作，並將一同投入2027年的旺代環球帆船賽（Vendée Globe）競爭榮耀。圖／HUBLOT提供

黑色 瑞士 國旗

