台南三井OUTLET二期新增50店舖 「西松屋」首登台、亮點品牌曝光

MITSUI OUTLET PARK台南今宣布，二期擴建工程預定將於2026年春天完工，正式開啟一期＋二期擴大營運。未來二期新增約50家店舖後，全館規模將可達到約240店舖。

2022年2月25日一期開幕的MITSUI OUTLET PARK台南，緊臨高鐵「台南站」、台鐵沙崙線「沙崙站」， 為了因應周邊環境變化與市場需求增加，二期擴建工程除了引進更多魅力OUTLET品牌之外，為了支援日漸成長的周邊居住人口，二期將加入居家生活大店、日系大型超市、親子娛樂、生活家電，以及餐飲品牌等，支援在地居民的日常生活。

二期店舖面積約3千坪，分布於三個樓層。引進了包含首次來台展店的日本知名母嬰品牌「西松屋」；日系精緻韓國料理「美菜莉」；支援在地生活所需的大型超市「LOPIA」；居家生活品牌大店「MUJI」；生活家電「集雅社」、「Panasonic」；生活型態大店「POYA寶雅」等。

滿足餐飲需求也是二期招商重點，包含台南獨家的日系餐飲「pommesポムの樹」、「天吉屋」：知名連鎖餐飲旗下的「及水火鍋」：義式料理x美式風味的「MORE FUN」等約10個餐飲品牌。其他還有文創品牌「翡冷翠文創」、親子客層的「玩具反斗城」等。

MITSUI OUTLET PARK台南，二期擴建工程預定將於2026年春天完工。圖／台灣三井提供

