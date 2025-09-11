聽新聞
跨界涼一下！if椰子水Ｘ五桐號、路易莎 推沁涼系「抹茶生椰」飲品
夏天進入尾聲，飲品市場再掀一波熱潮！泰國天然飲品品牌if椰子水搭上全民最愛的抹茶風潮，分別攜手五桐號與路易莎咖啡，使用旗下「if天然泰國椰子水」、「if精品泰國香水椰子水」推出全新「椰子Ｘ抹茶」系列飲品。
五桐號此次推出的「生椰抹茶奶霜」（79元/杯），以清甜純粹的if精品香水椰子水為基底，帶出淡雅椰香與天然清爽口感。上層搭配來自京都宇治抹茶奶霜，茶韻回甘、奶香滑順，兩者在口中交織，創造出既清涼又濃郁的層次享受。
同時，五桐號為此飲品打造限定聯名杯與超萌展示架，並於if椰子水官方社群推出抽獎活動，幸運粉絲有機會獲得限量「椰子吊飾」。
路易莎咖啡則同步推出「漂浮抹茶生椰」（65元/杯），將if椰子水的清新淡雅與抹茶冰淇淋的綿密甘苦巧妙融合，入口先感受椰子水的沁涼輕盈，隨後抹茶冰淇淋在舌尖綻放濃郁茶香，帶來如同「夏日冰沁甜點」般的驚喜口感。為確保最佳風味，路易莎還特別引進義大利冰淇淋機與智慧變速攪拌系統，讓每一球冰淇淋細緻不膩，與椰子水形成完美平衡。
