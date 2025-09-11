快訊

整理包／立百病毒不排除列法定傳染病！致死率最高75% 症狀、傳染途徑一文看懂

台股上漲23點收25,215點 台積電收1,240元上漲15元創歷史新高

查理柯克槍擊案：槍手未落網，美國政治暴力的無解輪迴？

聽新聞
0:00 / 0:00

跨界涼一下！if椰子水Ｘ五桐號、路易莎 推沁涼系「抹茶生椰」飲品

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
五桐號打造限定聯名杯與超萌展示架。圖/if椰子水提供
五桐號打造限定聯名杯與超萌展示架。圖/if椰子水提供

夏天進入尾聲，飲品市場再掀一波熱潮！泰國天然飲品品牌if椰子水搭上全民最愛的抹茶風潮，分別攜手五桐號路易莎咖啡，使用旗下「if天然泰國椰子水」、「if精品泰國香水椰子水」推出全新「椰子Ｘ抹茶」系列飲品。

五桐號此次推出的「生椰抹茶奶霜」（79元/杯），以清甜純粹的if精品香水椰子水為基底，帶出淡雅椰香與天然清爽口感。上層搭配來自京都宇治抹茶奶霜，茶韻回甘、奶香滑順，兩者在口中交織，創造出既清涼又濃郁的層次享受。

同時，五桐號為此飲品打造限定聯名杯與超萌展示架，並於if椰子水官方社群推出抽獎活動，幸運粉絲有機會獲得限量「椰子吊飾」。

路易莎咖啡則同步推出「漂浮抹茶生椰」（65元/杯），將if椰子水的清新淡雅與抹茶冰淇淋的綿密甘苦巧妙融合，入口先感受椰子水的沁涼輕盈，隨後抹茶冰淇淋在舌尖綻放濃郁茶香，帶來如同「夏日冰沁甜點」般的驚喜口感。為確保最佳風味，路易莎還特別引進義大利冰淇淋機與智慧變速攪拌系統，讓每一球冰淇淋細緻不膩，與椰子水形成完美平衡。

路易莎「漂浮抹茶生椰」。圖/if椰子水提供
路易莎「漂浮抹茶生椰」。圖/if椰子水提供
五桐號「生椰抹茶奶霜」。圖/if椰子水提供
五桐號「生椰抹茶奶霜」。圖/if椰子水提供

冰淇淋 路易莎 五桐號

延伸閱讀

連鎖餐飲搶進酒店業

咖啡、牛排自助餐到健身房！路易莎黃銘賢三路齊攻拚明年營收翻倍

爸爸吃到飽免費、88元加購牛排！ 2025父親節「最強美食優惠懶人包」 超過20家「餐廳×速食×燒烤優惠」一次看

路易莎雙案齊發 拚轉型

相關新聞

好看又能裝的水桶包 秋冬「麂皮」上場自帶隨性慵懶感

兼具實用性以及風格自帶隨性慵懶的肩背包、水桶包，是近年大受歡迎的包款款式，在各大精品、各種價位帶都可以找到自己喜歡的水桶...

這根本手上的航海王吧？Hublot發表新款Big Bang Unico航海勇者限量表

海洋的寬闊與充滿挑戰性，永遠都是精品設計的靈感來源之一。瑞士高級製表品牌宇舶表（HUBLOT）以遠洋帆船為靈感，發表了全...

台南三井 OUTLET 二期來了！加碼餐飲、親子娛樂張50家新品牌搶先看

MITSUI OUTLET PARK台南為三井不動產集團在台所投資開發的第三座OUTLET商業設施，自2022年2月25...

台南三井OUTLET二期新增50店舖 「西松屋」首登台、亮點品牌曝光

MITSUI OUTLET PARK台南今宣布，二期擴建工程預定將於2026年春天完工，正式開啟一期＋二期擴大營運。未來...

跨界涼一下！if椰子水Ｘ五桐號、路易莎 推沁涼系「抹茶生椰」飲品

夏天進入尾聲，飲品市場再掀一波熱潮！泰國天然飲品品牌if椰子水搭上全民最愛的抹茶風潮，分別攜手五桐號與路易莎咖啡，使用旗...

喬治傑生2025秋冬銀雕藝展 120年跨世代餐桌美學今起全台巡迴

丹麥精品品牌喬治傑生（GEORG JENSEN）2025秋冬銀雕藝展「東韻西形 銀耀餐宴」將自9月11日起全台巡迴展出，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。