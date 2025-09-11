手工義大利麵名店PASTAIO插旗高雄巨蛋！台北4店同慶、加5元送薯條
以新鮮手工義大利麵及亞洲風味創意料理聞名的PASTAIO，今夏正式進駐高雄左營巨蛋商圈，開設全台第五家分店。新店面挑高採光明亮，延續注重用料實在與精緻擺盤的精神，並設有匠人製麵區，每日現做多款特色麵體，讓消費者享受最佳口感。
為彰顯港都熱情，高雄店獨家推出新品「厚切培根鹹蛋黃麻花麵」，使用本地柴窯火腿製造所煙燻厚切培根，小火慢煎香氣四溢，搭配金黃鹹蛋黃醬拌炒的麻花麵，鹹香濃郁，層次豐富，是高雄限定必嚐美味。
慶祝高雄新店開幕，台北光復、內湖、新店及林口四家店，即日起至9月30日，針對「內用點餐顧客」推出優惠，凡點購兩杯飲料，只需加5元，即可享用招牌蒜味細薯。酥炸細薯搭配帕馬森起司與蒜香，成為聚餐時不可或缺的涮嘴小點，令人一口接一口。此活動所贈送的餐點，仍需另加收原價一成服務費，且無法與其他優惠合併使用，餐廳保有活動解釋權。
PASTAIO持續以義大利杜蘭小麥粉、00號粉及天然原材製作，結合雞蛋、綠藻粉、墨魚汁等食材，打造多達十種彩色義大利麵款，復刻義式經典，兼融創意，帶來兼具視覺與味覺的餐飲體驗。
◎PASTAIO高雄店
．地址：高雄市左營區新慶路286號
．營業時間：週一～週日11:30-15:30，17:00-21:00
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言