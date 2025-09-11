快訊

手工義大利麵名店PASTAIO插旗高雄巨蛋！台北4店同慶、加5元送薯條

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
高雄店為兩層樓挑高設計，空間明亮時尚。圖／PASTAIO提供
高雄店為兩層樓挑高設計，空間明亮時尚。圖／PASTAIO提供

以新鮮手工義大利麵及亞洲風味創意料理聞名的PASTAIO，今夏正式進駐高雄左營巨蛋商圈，開設全台第五家分店。新店面挑高採光明亮，延續注重用料實在與精緻擺盤的精神，並設有匠人製麵區，每日現做多款特色麵體，讓消費者享受最佳口感。

為彰顯港都熱情，高雄店獨家推出新品「厚切培根鹹蛋黃麻花麵」，使用本地柴窯火腿製造所煙燻厚切培根，小火慢煎香氣四溢，搭配金黃鹹蛋黃醬拌炒的麻花麵，鹹香濃郁，層次豐富，是高雄限定必嚐美味。

慶祝高雄新店開幕，台北光復、內湖、新店及林口四家店，即日起至9月30日，針對「內用點餐顧客」推出優惠，凡點購兩杯飲料，只需加5元，即可享用招牌蒜味細薯。酥炸細薯搭配帕馬森起司與蒜香，成為聚餐時不可或缺的涮嘴小點，令人一口接一口。此活動所贈送的餐點，仍需另加收原價一成服務費，且無法與其他優惠合併使用，餐廳保有活動解釋權。

PASTAIO持續以義大利杜蘭小麥粉、00號粉及天然原材製作，結合雞蛋、綠藻粉、墨魚汁等食材，打造多達十種彩色義大利麵款，復刻義式經典，兼融創意，帶來兼具視覺與味覺的餐飲體驗。

◎PASTAIO高雄店

．地址：高雄市左營區新慶路286號

．營業時間：週一～週日11:30-15:30，17:00-21:00

．訂位：https://reurl.cc/z54AMy

PASTAIO高雄限定「厚切培根鹹蛋黃麵」。圖／PASTAIO提供
PASTAIO高雄限定「厚切培根鹹蛋黃麵」。圖／PASTAIO提供
PASTAIO高雄店提供十款新鮮義大利麵。圖／PASTAIO提供
PASTAIO高雄店提供十款新鮮義大利麵。圖／PASTAIO提供
PASTAIO歡慶高雄店開幕，台北4店九月點針對內用點餐顧客，提供「點雙杯飲料加5元即享蒜味細薯」優惠。圖／PASTAIO提供
PASTAIO歡慶高雄店開幕，台北4店九月點針對內用點餐顧客，提供「點雙杯飲料加5元即享蒜味細薯」優惠。圖／PASTAIO提供
PASTAIO高雄店位於左營區新慶路。圖／PASTAIO提供
PASTAIO高雄店位於左營區新慶路。圖／PASTAIO提供

義大利 創意料理

