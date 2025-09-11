喬治傑生2025秋冬銀雕藝展 120年跨世代餐桌美學今起全台巡迴

丹麥精品品牌喬治傑生（GEORG JENSEN）2025秋冬銀雕藝展「東韻西形 銀耀餐宴」將自9月11日起全台巡迴展出，首站選在高雄漢神巨蛋，隨後將移師台中、台南與台北。展覽不僅回顧品牌百年歷史，更透過跨文化的餐宴美學與百年銀藝的古今對話，重新理解餐桌上的美學可能。

展覽重點為慶祝BLOSSOM系列誕生120週年的「BLOSSOM TABLE 120周年紀念系列」。該系列延續新藝術風格美學，以木蘭花蕾為裝飾，共有清酒杯、托盤、醬料碗與餐碗等新作，重新詮釋的比例更貼合亞洲餐敘文化。純銀搭配錘紋工藝與琺瑯細節，既有實用功能，更呈現出如月光般的光影層次，讓百年前的設計在當代餐桌詩意重現。

「BLOSSOM TABLE 120周年紀念系列」不僅回溯1905年大師原創，更向亞洲文化致敬：木蘭花純銀清酒杯以四朵花蕾環繞杯底，象徵自然力量的支撐；方盤與醬料碗則結合花蕾雕飾與琺瑯內壁，映現自然與器物的融合；餐碗則適用於盛放米飯與湯品，以優雅曲線展現東方餐宴的細膩美感。

除了周年新作，展覽同時展出三件喬治傑生大師經典原創，包括1905年設計的BLOSSOM木蘭花茶壺，以黑檀木取代象牙把手，體現新藝術運動下的自然語彙；1925年的GRAPES葡萄銀壺，以及1918年的GRAPES葡萄托盤，裝飾象徵豐饒與生命力的經典立體葡萄圖案，與錘痕光影映襯出繁榮時代的雋永美學。

展覽亦特別呈現現代主義大師漢寧古柏（Henning Koppel）的銀雕經典作品「懷孕鴨子壺」。他自1946年起與品牌合作，以流動曲線與極簡線條重塑銀器語彙；此壺以圓潤飽滿的造型結合雕塑感比例，完美平衡功能與藝術，被譽為20世紀銀器設計的代表作。 BLOSSOM系列銀雕藝作設計圖。圖／喬治傑生提供 喬治傑生2025秋冬銀雕藝展即日起全台巡迴至11月17日止。圖／喬治傑生提供 BLOSSOM TABLE 120週年紀念系列BLOSSOM木蘭花純銀清酒杯2，98,000元。圖／喬治傑生提供 BLOSSOM TABLE 120週年紀念系列BLOSSOM木蘭花純銀醬料碗2，77,000元。圖／喬治傑生提供 編號992銀壺，78萬元。圖／喬治傑生提供 BLOSSOM TABLE 120週年紀念系列BLOSSOM木蘭花純銀方盤2E，21萬元。圖／喬治傑生提供 BLOSSOM TABLE 120週年紀念系列BLOSSOM木蘭花純銀餐碗2，21萬元。圖／喬治傑生提供 喬治傑生2025秋冬銀雕藝展即日起全台巡迴至11月17日止。圖／喬治傑生提供 BLOSSOM木蘭花純銀茶壺2D，62萬元。圖／喬治傑生提供

