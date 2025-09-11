快訊

整理包／立百病毒不排除列法定傳染病！致死率最高75% 症狀、傳染途徑一文看懂

台股上漲23點收25,215點 台積電收1,240元上漲15元創歷史新高

查理柯克槍擊案：槍手未落網，美國政治暴力的無解輪迴？

喬治傑生2025秋冬銀雕藝展 120年跨世代餐桌美學今起全台巡迴

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
GRAPES葡萄銀壺407A，64萬元。圖／喬治傑生提供
GRAPES葡萄銀壺407A，64萬元。圖／喬治傑生提供

丹麥精品品牌喬治傑生（GEORG JENSEN）2025秋冬銀雕藝展「東韻西形 銀耀餐宴」將自9月11日起全台巡迴展出，首站選在高雄漢神巨蛋，隨後將移師台中、台南與台北。展覽不僅回顧品牌百年歷史，更透過跨文化的餐宴美學與百年銀藝的古今對話，重新理解餐桌上的美學可能。

展覽重點為慶祝BLOSSOM系列誕生120週年的「BLOSSOM TABLE 120周年紀念系列」。該系列延續新藝術風格美學，以木蘭花蕾為裝飾，共有清酒杯、托盤、醬料碗與餐碗等新作，重新詮釋的比例更貼合亞洲餐敘文化。純銀搭配錘紋工藝與琺瑯細節，既有實用功能，更呈現出如月光般的光影層次，讓百年前的設計在當代餐桌詩意重現。

「BLOSSOM TABLE 120周年紀念系列」不僅回溯1905年大師原創，更向亞洲文化致敬：木蘭花純銀清酒杯以四朵花蕾環繞杯底，象徵自然力量的支撐；方盤與醬料碗則結合花蕾雕飾與琺瑯內壁，映現自然與器物的融合；餐碗則適用於盛放米飯與湯品，以優雅曲線展現東方餐宴的細膩美感。

除了周年新作，展覽同時展出三件喬治傑生大師經典原創，包括1905年設計的BLOSSOM木蘭花茶壺，以黑檀木取代象牙把手，體現新藝術運動下的自然語彙；1925年的GRAPES葡萄銀壺，以及1918年的GRAPES葡萄托盤，裝飾象徵豐饒與生命力的經典立體葡萄圖案，與錘痕光影映襯出繁榮時代的雋永美學。

展覽亦特別呈現現代主義大師漢寧古柏（Henning Koppel）的銀雕經典作品「懷孕鴨子壺」。他自1946年起與品牌合作，以流動曲線與極簡線條重塑銀器語彙；此壺以圓潤飽滿的造型結合雕塑感比例，完美平衡功能與藝術，被譽為20世紀銀器設計的代表作。

BLOSSOM系列銀雕藝作設計圖。圖／喬治傑生提供
BLOSSOM系列銀雕藝作設計圖。圖／喬治傑生提供
喬治傑生2025秋冬銀雕藝展即日起全台巡迴至11月17日止。圖／喬治傑生提供
喬治傑生2025秋冬銀雕藝展即日起全台巡迴至11月17日止。圖／喬治傑生提供
BLOSSOM TABLE 120週年紀念系列BLOSSOM木蘭花純銀清酒杯2，98,000元。圖／喬治傑生提供
BLOSSOM TABLE 120週年紀念系列BLOSSOM木蘭花純銀清酒杯2，98,000元。圖／喬治傑生提供
BLOSSOM TABLE 120週年紀念系列BLOSSOM木蘭花純銀醬料碗2，77,000元。圖／喬治傑生提供
BLOSSOM TABLE 120週年紀念系列BLOSSOM木蘭花純銀醬料碗2，77,000元。圖／喬治傑生提供
編號992銀壺，78萬元。圖／喬治傑生提供
編號992銀壺，78萬元。圖／喬治傑生提供
BLOSSOM TABLE 120週年紀念系列BLOSSOM木蘭花純銀方盤2E，21萬元。圖／喬治傑生提供
BLOSSOM TABLE 120週年紀念系列BLOSSOM木蘭花純銀方盤2E，21萬元。圖／喬治傑生提供
BLOSSOM TABLE 120週年紀念系列BLOSSOM木蘭花純銀餐碗2，21萬元。圖／喬治傑生提供
BLOSSOM TABLE 120週年紀念系列BLOSSOM木蘭花純銀餐碗2，21萬元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生2025秋冬銀雕藝展即日起全台巡迴至11月17日止。圖／喬治傑生提供
喬治傑生2025秋冬銀雕藝展即日起全台巡迴至11月17日止。圖／喬治傑生提供
BLOSSOM木蘭花純銀茶壺2D，62萬元。圖／喬治傑生提供
BLOSSOM木蘭花純銀茶壺2D，62萬元。圖／喬治傑生提供

品牌 光影

延伸閱讀

顏色鮮豔、排列緊密的葡萄不是最甜的！營養師曝選購技巧和食用順序

一次吃大阪串揚＋名古屋手羽先！台北最新居酒屋「夜串坊」還有炸葡萄

劉德華＋梁朝偉大咖天王露面！張秀卿突自爆「Sandy是我女兒」

星巴克「熱賣3飲品」買1送1！新品「麝香葡萄吉利星冰樂」強勢開賣 療癒限定版「3款Bearista熊寶寶」必收集

相關新聞

好看又能裝的水桶包 秋冬「麂皮」上場自帶隨性慵懶感

兼具實用性以及風格自帶隨性慵懶的肩背包、水桶包，是近年大受歡迎的包款款式，在各大精品、各種價位帶都可以找到自己喜歡的水桶...

這根本手上的航海王吧？Hublot發表新款Big Bang Unico航海勇者限量表

海洋的寬闊與充滿挑戰性，永遠都是精品設計的靈感來源之一。瑞士高級製表品牌宇舶表（HUBLOT）以遠洋帆船為靈感，發表了全...

台南三井 OUTLET 二期來了！加碼餐飲、親子娛樂張50家新品牌搶先看

MITSUI OUTLET PARK台南為三井不動產集團在台所投資開發的第三座OUTLET商業設施，自2022年2月25...

台南三井OUTLET二期新增50店舖 「西松屋」首登台、亮點品牌曝光

MITSUI OUTLET PARK台南今宣布，二期擴建工程預定將於2026年春天完工，正式開啟一期＋二期擴大營運。未來...

跨界涼一下！if椰子水Ｘ五桐號、路易莎 推沁涼系「抹茶生椰」飲品

夏天進入尾聲，飲品市場再掀一波熱潮！泰國天然飲品品牌if椰子水搭上全民最愛的抹茶風潮，分別攜手五桐號與路易莎咖啡，使用旗...

喬治傑生2025秋冬銀雕藝展 120年跨世代餐桌美學今起全台巡迴

丹麥精品品牌喬治傑生（GEORG JENSEN）2025秋冬銀雕藝展「東韻西形 銀耀餐宴」將自9月11日起全台巡迴展出，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。