韓潮來襲：Mark Gonzales、SATUR接力擴點 Wacky WiLLY概念店10月登場

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
韓國人氣潮流品牌「Wacky WiLLY」即將正式登台，首間概念店選在台北一級戰區、新光三越台北信義新天地A11，即將於10月上旬登場。圖／摘自品牌IG
韓國人氣潮流品牌「Wacky WiLLY」即將正式登台，首間概念店選在台北一級戰區、新光三越台北信義新天地A11，即將於10月上旬登場。圖／摘自品牌IG

當社群媒體幾乎都被韓星動態洗版、韓星代言拿不完，韓流勢力崛起，也可明顯看到越來越多的韓國流行潮牌、韓國美妝進駐百貨，正在重新分配百貨潮流版圖。

韓國服裝集團B.CAVE旗下、韓國人氣潮流品牌「Wacky WiLLY」即將正式登台，首間概念店選在台北一級戰區、新光三越台北信義新天地A11，即將於10月上旬登場。

Wacky WiLLY鎖定年輕族群為定位，也因為價格平實、個性設計，所以在社群媒體、年輕族群中流行速度快。品牌擅長運用鮮明色彩與趣味圖騰，以及舒適的剪裁與休閒設計，讓年輕世代透過服飾表現自我態度。品牌經典ICON「KIKY」是Wacky WiLLY的代表設計，象徵帶著無限創意與幽默能量，跨越次元來到現實，以及新時代的自由態度。

今年3月在南港LaLaport開出首店的「Mark Gonzales」，全台最大門市進駐新光三越台南小北門店一樓，挑高近5米來自總部的設計與裝潢，呈現品牌主理人的滑板藝術風格，隨著新光三越台北南西店改裝，9月也將再進駐新光三越南西三館。

來自韓國首爾的「SATUR」，繼登陸台北中山區及信義區威秀門市後，9月再進軍南台灣，進駐高雄漢神巨蛋百貨三樓，特別邀請品牌的韓國設計師，設計台灣限定發售的棒球帽款「Apero Logo LAT.2358N Ball Cap」。在經典的SATUR Apero Logo棒球帽中融入台灣經緯座標刺繡設計，搭配勃根地酒紅色，呈現秋冬氛圍的低調時髦。

「SATUR」今年9月進駐高雄漢神巨蛋百貨三樓。圖／SATUR提供
「SATUR」今年9月進駐高雄漢神巨蛋百貨三樓。圖／SATUR提供
「SATUR」台灣限定發售棒球帽款「Apero Logo LAT.2358N Ball Cap」。圖／SATUR提供
「SATUR」台灣限定發售棒球帽款「Apero Logo LAT.2358N Ball Cap」。圖／SATUR提供
「Mark Gonzales」全台最大門市進駐新光三越台南小北門店一樓。圖／Mark Gonzales提供
「Mark Gonzales」全台最大門市進駐新光三越台南小北門店一樓。圖／Mark Gonzales提供

