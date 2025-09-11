韓潮來襲：Mark Gonzales、SATUR接力擴點 Wacky WiLLY概念店10月登場
當社群媒體幾乎都被韓星動態洗版、韓星代言拿不完，韓流勢力崛起，也可明顯看到越來越多的韓國流行潮牌、韓國美妝進駐百貨，正在重新分配百貨潮流版圖。
韓國服裝集團B.CAVE旗下、韓國人氣潮流品牌「Wacky WiLLY」即將正式登台，首間概念店選在台北一級戰區、新光三越台北信義新天地A11，即將於10月上旬登場。
Wacky WiLLY鎖定年輕族群為定位，也因為價格平實、個性設計，所以在社群媒體、年輕族群中流行速度快。品牌擅長運用鮮明色彩與趣味圖騰，以及舒適的剪裁與休閒設計，讓年輕世代透過服飾表現自我態度。品牌經典ICON「KIKY」是Wacky WiLLY的代表設計，象徵帶著無限創意與幽默能量，跨越次元來到現實，以及新時代的自由態度。
今年3月在南港LaLaport開出首店的「Mark Gonzales」，全台最大門市進駐新光三越台南小北門店一樓，挑高近5米來自總部的設計與裝潢，呈現品牌主理人的滑板藝術風格，隨著新光三越台北南西店改裝，9月也將再進駐新光三越南西三館。
來自韓國首爾的「SATUR」，繼登陸台北中山區及信義區威秀門市後，9月再進軍南台灣，進駐高雄漢神巨蛋百貨三樓，特別邀請品牌的韓國設計師，設計台灣限定發售的棒球帽款「Apero Logo LAT.2358N Ball Cap」。在經典的SATUR Apero Logo棒球帽中融入台灣經緯座標刺繡設計，搭配勃根地酒紅色，呈現秋冬氛圍的低調時髦。
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言