dunhill 2025早秋系列 英倫紳士的隨興、不羈和游刃有餘

英倫經典時尚品牌dunhill發表了2025早秋系列，在夏日與冬季來臨之間的縫隙，dunhill延續傳統的英倫風格，聚焦在寬格紋、人字紋獵裝外套、細緻毛料長衫，打造出遊走於都會與鄉野間的紳士風格。

Dunhill的早秋系列中，格紋高領毛衣搭配西裝長褲是造型示範之一，讓看似隨興的寬大格紋讓心情、整體印象得以放慢腳步，保暖外維持日常的活動自由度；襯衫領片之一難得地外翻在圓領毛衣外側，這對嚴謹的英國紳士而言不是一次失誤，更可視為從教條中輕微地解放、不拘小節；具有腰身設計翻領狩獵外套內搭上細格紋的背心、襯衫、長褲，同時將外套與襯衫袖口反摺，展現男士的蓄勢待發、游刃有餘。

除此之外，dunhill早秋系列亦推薦了多款生活精品，包含生活中實用的Harness手提肩背兩用托特包、斜紋棉麻領帶、Hobnail太陽眼鏡，亦包含像是紙飛機造型桌上擺設、水族館系列打火機或3件式高爾夫球釘夾組，讓生活的品味從服裝延伸至運動、辦公、生活細節，在動靜之際、行止有度。 dunhill Hobnail系列太陽眼鏡，16,900元。圖／dunhill提供 dunhill發表了2025早秋系列，展現男士在拘謹與愜意之間的游刃有餘、不拘小節。圖／dunhill提供 寬大的格紋是心境、也是英倫風格的自然外顯。圖／dunhill提供 dunhill 1893 Harness系列拖特包，71,950元。圖／dunhill提供

商品推薦